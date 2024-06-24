《誰是被害者2》演員陣容盤點　劉俊謙棄信一正氣形象展現陰暗面

台劇《誰是被害者：第2季》於Netflix上架，歷經四年的等待，原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢等全員回歸，還加入了蘇慧倫、劉俊謙、藤岡靛等重磅卡司加盟，帶來全新的案件與人物關係，以下儂編就來整裡第二季的重要卡司！



《誰是被害者2》演員陣容1：張孝全鑑識官淪嫌犯

北影影帝張孝全演出《誰是被害者》第一季就曾以雅斯伯格症鑑識官「方毅任」一角入圍金鐘視帝肯定，第二季他再度以這一經典角色回歸，在最新的劇情中，他不但要處理與女兒的關係、情人的關係，自己也遇上了大麻煩，在一起命案中被鎖定為頭號嫌犯，他必須想辦法證明自己的清白。張孝全分享這季的劇情心得：

會碰到很多人生課題，包含與女兒關係，其實心蠻累，對我和對角色來說都是全新挑戰。

北影影帝張孝全演出《誰是被害者》第一季就曾以雅斯伯格症鑑識官「方毅任」一角入圍金鐘視帝肯定。（《誰是被害者2》劇照）

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《誰是被害者2》演員陣容2：許瑋甯轉換跑道

獲金鐘、金馬、北影多次入圍獲獎肯定的許瑋甯，在《誰是被害者》第一季飾演眼光犀利的社會記者「徐海茵」令人印象深刻，不過在新的一季她卻轉換跑道，轉為擔任基金會公關，從不同的角度繼續關心這個社會。而在新劇情中她與方毅任之間的感情也會有所推進，但同時也面臨許多衝突，對此許瑋甯分享：

徐海茵跟方毅任都不會很明顯去表達愛，越親近的人往往越難表達。

許瑋甯（IG@anno8o7）

許瑋甯（IG@anno8o7）

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《誰是被害者2》演員陣容3：李沐變「命案現場清潔師」

在第一季飾演叛逆女兒、不良少女的李沐，還因此獲得金鐘獎肯定，這次她角色也從「遺願殺手」變成「命案現場清潔師」，負責清理一片狼籍、觸目驚心的命案現場。為了準備角色，李沐參考非常多資料，也被美術組精心佈置的拍攝現場嚇到，每個細節都很逼真，每個細節都讓人可以馬上進入情緒。

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《誰是被害者2》演員陣容4：王識賢陷檢警衝突

又會演又會唱的大前輩，非王識賢莫屬，不僅是金曲歌王，還時常擔綱當家男主角，他在劇中飾演繼續飾演刑警大隊長「趙承寬」，這次面對老搭檔方毅任涉案選擇全然相信，想盡辦法要還他清白，另同時也要面對與檢方之間的較勁。王識賢分享：

這次有著檢警的衝突、猜忌、懷疑，內心層面的較勁，讓我覺得很過癮。

又會演又會唱的大前輩，非王識賢莫屬。（《誰是被害者2》劇照）

《誰是被害者2》演員陣容5：蘇慧倫「法醫神隊友」

好久不見的蘇慧倫睽違十多年終於回歸小螢幕，讓觀眾們都非常驚喜，這次她飾演冷靜的法醫「薛欣寧」，她坦言：「法醫角色又是非常特別的職業，和我的現實生活距離非常大，一開始的確有一股無法形容的壓力，但事先的準備工作讓我開拍後蠻快進入狀況，而且法醫這個對我來說充滿神秘的職業，也激起了我的好奇心。」也分享在請教法醫做功課時，看到一張張驗屍照片讓還沒做好心理準備的她當場嚇，不過仍是非常用心了解所有細節，讓自己更加接近角色。

好久不見的蘇慧倫睽違十多年終於回歸小螢幕。（《誰是被害者2》花絮）

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《誰是被害者2》演員陣容6：劉俊謙展現陰暗面？

劉俊謙近期從《此時此刻》、《小曉》、《我在這裡等你》等片中展現出不同樣貌，更在《九龍城寨之圍城》帥出新高度，這次在《誰是被害者2》飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人，表面上溫文儒雅卻暗藏另外一面，他語帶保留地說：

林明誠有很多面向會在劇裡一一呈現。

此外許瑋甯也透露劉俊謙是劇組的「團寵」，個性可愛又禮貌、總是收穫劇組團隊讚譽直呼他是個陽光大男孩。

劉俊謙這次在《誰是被害者2》飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人。（《誰是被害者2》花絮）

許瑋甯透露劉俊謙是劇組的「團寵」。（《誰是被害者2》花絮）

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《誰是被害者2》演員陣容7：藤岡靛全國語演出

曾在台灣發展十多年、參與《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等偶像劇演出的演員藤岡靛，睽違多年再度回到台灣拍戲，這次飾演檢察官，將與王識賢、張孝全有許多精彩對手戲。談及當初決定參演《誰是被害者》的心情，藤岡靛竟坦言這是一場美麗的誤會：

其實在一開始收到邀約的時候，還以為是要飾演一位從日本過來的檢察官，結果後來才發現居然是要用全中文來詮釋的台灣檢察官！

但藤岡靛也欣然接受這個挑戰。

藤岡靛睽違多年再度回到台灣拍戲。（《誰是被害者2》劇照）

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《誰是被害者2》演員陣容8：Karencici化身「被害者」

另外金曲獎潮流女歌手Karencici也首度從歌手跨界演員就挑戰詮釋滿身是血的「被害者」，在劇中有關鍵的戲份，也是讓主角方毅任遭到通緝的關鍵。她對於能參與演出很興奮：

在第一季時我用『Karencici』歌手的身份參與了《誰是被害者》的合作演唱了片尾曲，這次則是以歌手角色『袁綺翎』的身份加入演出，對我來說是很新鮮特別的嘗試。

Karencici（IG@itskarencici）

Karencici（IG@itskarencici）

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