《誰是被害者2》演員陣容盤點　劉俊謙棄信一正氣形象展現陰暗面

撰文：Bella儂儂
出版：更新：

台劇《誰是被害者：第2季》於Netflix上架，歷經四年的等待，原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢等全員回歸，還加入了蘇慧倫、劉俊謙、藤岡靛等重磅卡司加盟，帶來全新的案件與人物關係，以下儂編就來整裡第二季的重要卡司！

《誰是被害者2》演員陣容1：張孝全鑑識官淪嫌犯

北影影帝張孝全演出《誰是被害者》第一季就曾以雅斯伯格症鑑識官「方毅任」一角入圍金鐘視帝肯定，第二季他再度以這一經典角色回歸，在最新的劇情中，他不但要處理與女兒的關係、情人的關係，自己也遇上了大麻煩，在一起命案中被鎖定為頭號嫌犯，他必須想辦法證明自己的清白。張孝全分享這季的劇情心得：

會碰到很多人生課題，包含與女兒關係，其實心蠻累，對我和對角色來說都是全新挑戰。
北影影帝張孝全演出《誰是被害者》第一季就曾以雅斯伯格症鑑識官「方毅任」一角入圍金鐘視帝肯定。（《誰是被害者2》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《誰是被害者2》劇照👇👇👇

+6

《誰是被害者2》演員陣容2：許瑋甯轉換跑道

獲金鐘、金馬、北影多次入圍獲獎肯定的許瑋甯，在《誰是被害者》第一季飾演眼光犀利的社會記者「徐海茵」令人印象深刻，不過在新的一季她卻轉換跑道，轉為擔任基金會公關，從不同的角度繼續關心這個社會。而在新劇情中她與方毅任之間的感情也會有所推進，但同時也面臨許多衝突，對此許瑋甯分享：

徐海茵跟方毅任都不會很明顯去表達愛，越親近的人往往越難表達。
許瑋甯（IG@anno8o7）
許瑋甯（IG@anno8o7）
+19

《誰是被害者2》演員陣容3：李沐變「命案現場清潔師」

在第一季飾演叛逆女兒、不良少女的李沐，還因此獲得金鐘獎肯定，這次她角色也從「遺願殺手」變成「命案現場清潔師」，負責清理一片狼籍、觸目驚心的命案現場。為了準備角色，李沐參考非常多資料，也被美術組精心佈置的拍攝現場嚇到，每個細節都很逼真，每個細節都讓人可以馬上進入情緒。

【相關圖輯】台劇推薦｜近三年Netflix高分台劇Top9：愛愛內含光、此時此刻…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+36

《誰是被害者2》演員陣容4：王識賢陷檢警衝突

又會演又會唱的大前輩，非王識賢莫屬，不僅是金曲歌王，還時常擔綱當家男主角，他在劇中飾演繼續飾演刑警大隊長「趙承寬」，這次面對老搭檔方毅任涉案選擇全然相信，想盡辦法要還他清白，另同時也要面對與檢方之間的較勁。王識賢分享：

這次有著檢警的衝突、猜忌、懷疑，內心層面的較勁，讓我覺得很過癮。
又會演又會唱的大前輩，非王識賢莫屬。（《誰是被害者2》劇照）

《誰是被害者2》演員陣容5：蘇慧倫「法醫神隊友」

好久不見的蘇慧倫睽違十多年終於回歸小螢幕，讓觀眾們都非常驚喜，這次她飾演冷靜的法醫「薛欣寧」，她坦言：「法醫角色又是非常特別的職業，和我的現實生活距離非常大，一開始的確有一股無法形容的壓力，但事先的準備工作讓我開拍後蠻快進入狀況，而且法醫這個對我來說充滿神秘的職業，也激起了我的好奇心。」也分享在請教法醫做功課時，看到一張張驗屍照片讓還沒做好心理準備的她當場嚇，不過仍是非常用心了解所有細節，讓自己更加接近角色。

好久不見的蘇慧倫睽違十多年終於回歸小螢幕。（《誰是被害者2》花絮）

【圖輯】點圖放大看更多蘇慧倫靚相👇👇👇

+7

《誰是被害者2》演員陣容6：劉俊謙展現陰暗面？

劉俊謙近期從《此時此刻》、《小曉》、《我在這裡等你》等片中展現出不同樣貌，更在《九龍城寨之圍城》帥出新高度，這次在《誰是被害者2》飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人，表面上溫文儒雅卻暗藏另外一面，他語帶保留地說：

林明誠有很多面向會在劇裡一一呈現。

此外許瑋甯也透露劉俊謙是劇組的「團寵」，個性可愛又禮貌、總是收穫劇組團隊讚譽直呼他是個陽光大男孩。

劉俊謙這次在《誰是被害者2》飾演一名救助失家青少年的基金會創辦人。（《誰是被害者2》花絮）
許瑋甯透露劉俊謙是劇組的「團寵」。（《誰是被害者2》花絮）
+5

《誰是被害者2》演員陣容7：藤岡靛全國語演出

曾在台灣發展十多年、參與《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等偶像劇演出的演員藤岡靛，睽違多年再度回到台灣拍戲，這次飾演檢察官，將與王識賢、張孝全有許多精彩對手戲。談及當初決定參演《誰是被害者》的心情，藤岡靛竟坦言這是一場美麗的誤會：

其實在一開始收到邀約的時候，還以為是要飾演一位從日本過來的檢察官，結果後來才發現居然是要用全中文來詮釋的台灣檢察官！

但藤岡靛也欣然接受這個挑戰。

藤岡靛睽違多年再度回到台灣拍戲。（《誰是被害者2》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多藤岡靛IG靚相👇👇👇

+28

《誰是被害者2》演員陣容8：Karencici化身「被害者」

另外金曲獎潮流女歌手Karencici也首度從歌手跨界演員就挑戰詮釋滿身是血的「被害者」，在劇中有關鍵的戲份，也是讓主角方毅任遭到通緝的關鍵。她對於能參與演出很興奮：

在第一季時我用『Karencici』歌手的身份參與了《誰是被害者》的合作演唱了片尾曲，這次則是以歌手角色『袁綺翎』的身份加入演出，對我來說是很新鮮特別的嘗試。
Karencici（IG@itskarencici）
Karencici（IG@itskarencici）

【圖輯】點圖放大看更多Karencici IG靚相👇👇👇

+17
誰是被害者2劇情｜五大賣點懶人包　劉俊謙藤岡靛蘇慧倫陣容超勁新一代「國民老公」拍Netflix劇獲封團寵　許瑋甯揭男神私下一面43歲日本男神參演Netflix《誰是被害者2》曾攻港娛圈與陳冠希拍MVNetflix 6月上架片單：高潮醫生、誰是被害者2、名校的階梯…台灣首部凶宅題材劇集強勢登場　女主角陳庭妮大騷纖腰力谷收視台劇女神著比堅尼險被瀑布沖甩泳褲「差點走光」還原驚險過程

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】

劉俊謙
張孝全
許瑋甯
藤岡靛
歐美劇集
九龍城寨之圍城
台劇
Bella儂儂
Netflix