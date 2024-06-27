《誰是被害者2》殺入Netflix排行10大 劉俊謙蔡思韵幻愛CP再合體
撰文：聯合新聞網
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張孝全、許瑋甯主演，Netflix懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》上架48小時即衝上Netflix台灣區排行榜第一名，連續4天蟬聯每日排行榜冠軍，包括香港、新加坡及越南等地每日排行榜Top 10，引發網路討論熱度。
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連許瑋甯也收到不少反饋，笑稱：
很多朋友看到中間就一直跟我說，兇手一定是劉俊謙，我都笑笑地跟他們說，一定要繼續看下去，才會發現真相。
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劇中演員們精湛演技與互動火花再次驚艷觀眾，其中隱藏驚喜卡司，在播出後更引發觀眾熱烈討論，如繼電影《幻愛》後，再次與男友劉俊謙同劇演出的蔡思韵，她詮釋其中一宗命案被害者，慘遭兇手兇殘奪眼球，相當駭人。
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另外，扮演蕭媽媽的蕭敏君在第一集即慘墮樓，身體呈現扭曲變形模樣，令人不捨揪心，陳姸霏、劉子銓扮演年少的蕭家穎、林明誠，也獲網友大讚：
少年團演員的詮釋太感動。
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各亮點演員串起精彩故事線，且情節更加複雜、燒腦，特化更再下猛藥，「奪器官連續殺人案」奪聲帶、眼球、舌頭等殘忍行兇畫面一一呈現，讓全球觀眾體驗到前所未有的感官衝擊和震撼，紛紛在社群平台上熱烈討論劇情角色和特化細節，直呼：
「兇手殺人手法太猛！」
「反轉到最後一刻的劇情太燒腦，看得好過癮！」
張孝全也笑說：
強烈建議大家不要吃飯的時候看，因為真的不下飯。
該劇獲得台灣文化部影視及流行音樂產業局112年度電視及新媒體內容製作補助、文化內容策進院內容開發專案計畫 – 前期開發支持、臺中市政府新聞局111年第二梯次拍片取景補助。
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