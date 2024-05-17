九龍城寨之圍城專訪｜劉俊謙榮升國民老公6字回應　因這一幕留疤

《九龍城寨之圍城》口碑狂熱，香港票房破4500萬港幣，上映短短12天便登上香港今年度票房冠軍，國際上也備受矚目，台灣亦於5月17日上映，主演之一劉俊謙獨扛宣傳任務，日前在台接受媒體訪問，爆料當時拍完最後一場戲時，「城寨4少」抱在一起哭，友誼感人，他過去拍戲很少有這樣的情感，坦承自己看完電影又大哭一次，感受香港電影「傳承」力量，內心悸動。



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劉俊謙在片中武打動作漂亮、造型帥氣，讓網路近期湧現許多「劉太太」，最近還有港媒問他突然成為「國民老公」什麼感覺？他謙虛笑說：「我多謝大家啦！」 日前劉俊謙在台受訪，坦言看完《九龍城寨之圍城》後大哭，「很多情懷是很觸動的，長大了以後很少感受到很熱血，透過這部片，我找到那股熱血感，好像片中『就算要死，也要拿回九龍城寨』的激動。」

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古天樂飾演劉俊謙的老大，和大前輩戲份極多，劉俊謙笑說：「他其實話不多，但對後輩很照顧，有一場戲是我要看著他在門縫外被攻擊，即使是分開拍，輪到我的時候，他每一個take都會給我100％的反應，非常貼心，男生很多事不會講，但可以感受到他愛我們。」至於2個人怎麼拉近距離，他笑說：「講幹話！」劉俊謙感性說，「感受到傳承這個東西，我們新一代演員活得比較自卑，因為沒有機會，環境的問題很難去改變，可能過得沒有那麼有風采，所以拍這個戲時，可以感受到洪金寶大哥、小齊哥、古仔，他們有那種強烈想要成就我們的心。」

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片中每個人古天樂、任賢齊、郭富城、洪金寶都有精彩打戲，劉俊謙更是從頭打到尾，尤其尾聲的天台決鬥戲，總共拍攝了10幾天，笑說根本變動作男星，事實上，他完全沒有武打底子，完全是「從零開始」，他事前得練蝴蝶刀，每天都練武4到5個小時，直言「常常練到吐」；另外，片中有不少騎電單車的特技畫面，騎的走廊又狹窄，他坦言真的很困難，甚至小腿還被排氣管燙傷，至今疤還在，他更當場撩起褲管給大家看，十分真性情。

劉俊謙當場撩起褲管秀被排氣管燙到的傷疤。（華映提供）

而真實的香港「九龍城寨」在1994年拆除，劉俊謙表示：「我們這一代幾乎都沒有去過。」但他說電影的美術指導麥國強功力高強，搭景製造的逼真度極高，「每天去到現場都以為是真的」，片中的道具很多都是真的，笑稱連跌打藥酒、色情錄影帶都是真的，但笑說自己沒有看，只有張文傑為了入戲才看了。

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