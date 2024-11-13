李玟離世1年多「墓地驚現這亂象」粉絲震怒：能不能尊重逝者啊？
撰文：聯合新聞網
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華語樂壇天后李玟（Coco）去年7月逝世，享年48歲，雖然已經過了1年多，卻還是讓很多人難以接受。李玟的母親是武漢人，因此長眠地選在武漢的墓園。不過現在卻驚傳李玟的墓地「雜草叢生」，讓許多粉絲相當心痛，消息還衝上微博熱搜冠軍。
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李玟葬在武漢石門峰紀念公園的墓地。不過有網友分享現在墓地的情況，現場雜草叢生、擺放的鮮花凌亂不堪，與之前莊嚴肅穆的場景形成了鮮明對比。
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粉絲還有網友留言痛批：
「能不能尊重逝者啊？還有她的家人呢？怎麼不打理一下？」
「姊姊妳有看到嗎？」
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