2023年7位離世藝人　周海媚傳死訊峰迴路轉　李玟不敵抑鬱症輕生

2023年已經來到尾聲了，在過去的這一年時間裡，你付出了什麼，又得到了什麼呢？在這一年裡，有些人我們來不及說再見，也來不及再見，但他們給我們留下的溫暖，卻足以讓我們回憶一輩子。



盤點2023年離世的藝人——讓我們一起緬懷這些，曾給我們世界帶來陽光和溫暖的人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【李玟-2023年7月5日】

2023年7月5日，Coco李玟的姐姐李思林忽然在微博上發文宣佈，妹妹李玟在數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭後，近日她的病情急轉直下，最終2023年7月2日在家中輕生，送院後陷入昏迷，經過長時間的搶救後，最終在7月5日與世長辭，享年48歲。

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【顧嘉輝-2023年1月3日】

有著「香港樂團教父」之稱的顧嘉輝，曾經為TVB創作了大量的電視劇主題曲，其中就包括大家耳熟能詳的《上海灘》、《萬水千山總是情》、《世間始終你好》、《獅子山下》等，後來顧嘉輝移民加拿大，2023年1月，香港多家媒體都收到消息稱，香港著名音樂家顧嘉輝1月3日在加拿大去世，終年92歲，一代教父就此隕落。

【蔡天鳳-2023年2月21日】

2023年2月21日，香港發生了一種震驚全香港的殘忍謀殺及碎屍案，而案中受害者正是活躍於時裝界的28歲名媛蔡天鳳。當天蔡天鳳的家人發現她失蹤後果斷報警，最後根據線索在大埔汀角路龍尾村某單位內，揭發了這宗殘忍的謀殺及碎屍案。警方隨後逮捕了蔡天鳳的前夫和其家人，並且控告他們謀殺，懷疑蔡天鳳前夫家人因為金錢利益才對蔡天鳳痛下殺手。

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【李坤城-2023年4月6日】

臺灣音樂創作者李坤城，2013年曾因為戀上朋友僅17歲的女兒林靖恩、譜寫出一段“爺孫戀”而遭到全網熱議。林靖恩為了和李坤城結婚，不惜跟家裡鬧翻。2023年，在李坤城病重之際，林靖恩和他在ICU病房內舉行了一場低調簡單的婚禮，兩人最終如願在一起，但李坤城卻在2023年因病去世，從此天人永隔。

【溫裕紅-2023年5月19日】

TVB演員溫裕紅，自1996年入行後，曾經接拍了近百部電視劇，雖然她接拍的都是一些小角色，但她卻始終沒有放棄當演員這個夢想。2005年，溫裕紅被檢查出患有乳腺癌，經過多年和病魔做鬥爭後，終於在2023年5月離世，年僅54歲。

【周海媚-2023年12月11日】

曾因為拍攝1994年版本《倚天屠龍記》飾演周芷若、至今都被封作「最美周芷若」的周海媚，在2023年12月11日，因病醫治無效遺憾離世。在訃告公佈前兩天，網上曾有網友爆料稱周海媚已經離世，但當時因為周海媚的家人還沒宣佈訃告而被當作是造謠。

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【莊群施- 2023年11月28日】

M-Girls成員莊群施在拍攝電影時，突然感到呼吸困難暈眩嘔吐，手腳發冷並且嘴唇發紫，隨後便暈倒昏迷。旁人見狀第一時間叫救護車為她急救，救護車趕到後卻搶救無效，宣告死亡，離世時年僅37歲。據悉莊群施的死因和腦動脈瘤忽然爆裂、急性腦出血有關。莊群施離世後不少演藝圈的好友都發文哀悼，為她的離開感到愕然和難過。

2023年有太多藝人離開了大家，不管是因病去世，還是無預警因意外離世，都希望他們在另一個世界裡能好好的，逝者安息，生者堅強。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】