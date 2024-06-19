王力宏向金曲獎請辭「致敬李玟環節」二人結識30年友誼原來好深厚

王力宏原受邀參加金曲獎，將擔任表演嘉賓致敬已故天后李玟，但許多網友認為不妥，並紛紛表明反對，他隨後也主動請辭演出；而他沉默4天也首度發聲了。



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王力宏18日在微博發文，曬出多張在重慶開唱的照片，並寫下：

昨晚重慶熱到，直接火力全開！

王力宏在重慶的舞台上賣力演唱。（FB@王力宏）

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而他在重慶的舞台上，不但賣力演唱、秀出一字馬，還嗨唱〈龍的傳人〉直喊莫忘初心，讓全場粉絲瘋狂尖叫，看來心情似乎沒有受到請辭金曲獎的影響。

事實上，王力宏與李玟結識30年，2人的友誼相當深厚，李玟家人強調：

力宏與CoCo同時期從美國回來發展，由他來演唱，相信CoCo會非常感動

而王力宏原以緬懷好友的身份接受邀約，但最終面對網友的激烈反應，決定請辭以平息紛爭。

而台灣文化部則表明，為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段，對於表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教，在尊重典禮專業製作決定，及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。

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