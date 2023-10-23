台女模李蒨蓉自爆「曾放李玟飛機」如今超自責：錯失2大機會

李蒨蓉3年前鬧出阿帕契風波，一夕間成過街老鼠，人人喊打，演藝事業重創，還一度變賣名牌包維生。



後來李蒨蓉已將生活重心放在家庭，偶爾會在社群平台分享生活點滴，近來她在podcasts爆料，坦言自己曾有過大頭症，曾放鳥超大牌女星，如今想起來非常自責。

點圖放大瀏覽李蒨蓉照片：

+ 18

李蒨蓉近來在自己的podcasts節目《從蓉聊心事》回憶起過去的大頭症事蹟。

她回想起年輕時曾擔任過MTV台VJ，有天在麥當勞吃東西被認出來，粉絲向前跟她要簽名，不料她卻用不屑的眼神看著對方脫口說出「我下班了」，如今想起來她坦言相當自責，還揶揄當年的自己：「你說這種女的是不是有夠討厭？有夠Ｘ啊？」

李蒨蓉表示，過去當主持人要從早錄到晚上，因此有了公務員的心態，常常時間到了就下班。有一次碰巧要訪問李玟，但李玟因為通告而延誤行程，她等了半小時便開始臭臉，因為當天下班還要與男友約會，她後來就直接不等李玟當場走人。

【延伸閱讀】李玟曾因批評《中國好聲音》不公平遭報復 被迫強忍腳疾跌坐在地（點擊放大瀏覽）：

+ 9

對此，李蒨蓉自責地說：「我以為我的時間更重要，然後你知道我錯失了兩個大好機會，就是因為李玟現在不在了，所以我一直想著這個事情，如果我能多一次採訪她的機會，那次我沒有先走的話，我跟她的認識，對這個人的了解會更深刻這是一個點。」

「再來呢，那時候我主持MTV大概5年的時間，錢多事少離家近，但是因為我那次的表現，我就沒有拿到隔年的續約，所以我也丟掉了MTV的主持棒。」

她也意外自爆因為大頭症而少賺了很多錢。

【相關圖輯】李玟Coco逝世｜曾以這首歌把她推上奧斯卡舞台 導演李安沉痛回應（點擊放大瀏覽）：

+ 16

延伸閱讀：

鄭靚歆遭整復師弄到半殘 怒提告「不要再找藉口了」

秀智穿睡衣逛便利超商 「蝴蝶小蠻腰」飄仙氣引網暴動

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】