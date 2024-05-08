那英捲李玟風波遭網民抵制　9個月後復出訴心聲：我太隨性會出事…

陸綜《中國好聲音》在去年8月被爆欺凌風波，被質疑曾在錄影期間羞辱李玟，連帶使得節目導師那英都捲入風暴、遭受網友抵制，已長達9個月未在公眾前露面。不過，她近期終於回歸演藝圈，復出錄製綜藝《萌探2024》，言行舉止似乎變得更小心謹慎，引發議論。



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那英在《萌探2024》中玩「解答之書」，脫口說出第一個煩惱：「我想知道血糖要是高了的話，我應該怎麼避免？」而解答之書提供的答案是「回頭看看」，那英先是真的回頭看了看身後，之後一想：「回頭看看我都吃了些什麼？喔！太神奇了！」

那英接著又透露下一個煩惱：「就是說，這個更年期啊，怎麼能不發脾氣、讓心情平和一點？」怎料解答之書回答「你可能會比較悲傷」，那英先是錯愕，接著轉念一想：「喔，就是說，我要是不發脾氣，我就會悲傷是嗎？那我寧願發脾氣，我還是發出來吧。」

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看到解答之書的答案，主持人也笑勸那英：「對！不要壓抑自己，做自己，開心就好，怎麼舒服怎麼來。」不過，那英很快又否決這個說法：「那不行，我太隨性了也會出事，我還是要忍耐。看來這更年期也得忍啊，吃藥。」

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那英久違回歸綜藝節目，一言一行都備受關注，在這段節目播出之後，有部分網友吐槽「脾氣暴燥也不是一天兩天的事」、「說明她更年期很長」，但也有許多人力挺「就是喜歡那英姐真實不做作」、「永遠做自己，自己開心最重要」。

那英表示「太隨性會出事」。（節目截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】