李玟被傳墓地變廢墟　二家姐李思林曬證據反擊：有人故意抹黑吧

李玟去年7月逝世，長眠地選在武漢石門峰紀念公園，然而最近有網友分享墓地現況，直指雜草叢生、擺放的鮮花凌亂不堪，與之前莊嚴肅穆的場景形成了鮮明對比。對此，李玟二姊李思林回應台媒《聯合報》：「應該有人故意抹黑吧！」



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李思林傳給記者一張墓園照片，表示「這張是現場的照片」，照片裡墓地整潔，鮮花齊放，她說：「我絕對相信（我們）之間有合約，他們沒必要這樣不尊重先人。」根據大陸媒體報導，石門峰紀念公園工作人員表示，李玟墓地確實在進行改造，台階上擺放了三層植物，會根據季節變化進行更換，周圍還種植了凌霄花等其他植物，有專人管理。

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工作人員否認現場雜草叢生，透露先前有人在李玟墓地開直播，園內工作人員進行勸導後，前來直播拍照的人仍然很多，改造的原因之一就是不想要有人再來直播。同時表示，現已設置專人看守、制止此類行為。

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李思林隨後也在微博上表示：

「希望大家給墓園一點時間，把妹妹的墓園可以最快的時間整改好。希望這裡多一份安寧，少一分煩惱。希望那些不屬實的報道能盡快得到澄清。希望大家帶著一份莊嚴和肅穆去緬懷我最親愛的妹妹。」



墓園現況。（李思林提供）

最近有網友分享墓地現況，直指雜草叢生、擺放的鮮花凌亂不堪。（微博圖片）

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