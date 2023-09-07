李玟《好聲音》學員王澤鵬35字揭近況「我是自由的」李思林：謝謝

李玟生前曾控訴遭到《中國好聲音》的欺凌，只因為了替自己隊的學員爭取公平比賽的機會，事發後兩位學員王澤鵬、周菲戈陸續發文揭當時參加節目的狀況，5日王澤鵬發文透露近況，發了新單曲〈SAELA〉，並透露：「這算是自己真正意義上發行的第一首歌曲，因為此刻我是自由的，不再屬於任何公司。」這也間接表示他已與《中國好聲音》相關公司解約了。



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接著王澤鵬還提到看到李玟生前一直都在默默地做慈善，即使自己傷痕累累，也依然會向陌生人善意的伸出手，即便自己疾病纏身，也依然像一顆太陽給他溫暖和鼓勵，所以這次單曲的版税會全部捐赠出去，之後他發行每個的音樂作品，都會拿出50%版稅捐贈出去，也向李玟的家人和朋友傳達了這個意願。

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李玟的二姊李思林特地留言：「加油澤鵬，謝謝你。希望你一切都順利。」王澤鵬也回應：「感謝二姐，你們也要保重自己。」網友紛紛為他加油打氣「李玟老師有你這樣的學生真的…好好照顧自己」、「Coco在天上看到會很開心的，再次感謝你為她發聲」、「coco會知道你的善舉，會為你感到驕傲」。

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