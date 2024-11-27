台灣棒球隊奪世一「她」曾與世界冠軍玩狼人殺　同框畫面掀回憶殺

中華隊在世界12強棒球賽以4比0擊敗日本隊，奪得歷史首座冠軍；有網友翻出陳傑憲、潘傑楷曾參與《凹嗚狼人殺》的節目片段，愷樂當時不但是主持人也共同玩遊戲，而她看到後也轉發驚呼：「有沒有對世界冠軍失禮？」



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網友挖出陳傑憲及潘傑楷2019年參與《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》單元片段，發文直呼：「想當年陳傑憲和潘傑楷還上過娛樂百分百的狼人殺耶，現在回去看實在是太不可思議了」；而愷樂看到後也轉發，並表示：

「天啊天啊！滿腦子都在想：我這局有玩得很爛嗎？有沒有隊(對)世界冠軍失禮？」



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事實上，愷樂2020年被周揚青控訴介入她與羅志祥（小豬）的感情，她親自道歉後，便停止更新社群並消失在演藝圈，消失演藝圈長達4年，而先前瘋傳她嫁給上海醫生後，2人感情出現問題，不過，她隨後曬出超聲波照宣布已當媽，近期也時常分享育兒生活。

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此外，先前也有消息指出，《娛樂百分百》近來因收視達到瓶頸，電視台想透過羅志祥當橋樑，讓愷樂回鍋製造話題，雖然2人當年鬧出桃色風波，但畢竟小豬是愷樂的恩師，他先前也坦承沒跟愷樂斷聯，仍有透過公司關心對方，也被揣測是為「復出」做準備。

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