重溫金馬獎紅地氈「最美7位女星」夏于喬露出白滑美背性感但優雅

第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日在台北流行音樂中心完滿結束，當晚紅毯由楊千霈、徐鈞浩及王渝萱負責主持，除了今年的最佳劇情片、影后、影帝獎落誰家引人注目，今年的星光大道也特別星光熠熠。



《網路溫度計DailyView》為您整理紅毯最美7位女星，一起來看看她們當天的妝容、首飾和服裝吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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楊千霈

今年擔綱第61屆金馬獎紅毯主持人的楊千霈，以細肩亮鑽長禮服登場，禮服從頭到腳由白色轉黑色、大露背性感設計，搭配頸上一圈水鑽項鍊，整體更顯典雅。



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林宴慈

今年金馬獎遞獎大使林宴慈以一席斜肩黑色長洋裝搭配水鑽髮夾、耳環與項鍊，腳穿黑色厚底高踭鞋，在星光紅毯上也展現出與眾不同的優雅氣質。



第61屆金馬獎遞獎大使王碩瀚、林宴慈與張豐豪。（金馬執委會提供）

楊貴媚

台灣資深演員楊貴媚暌違20年以《小雁與吳愛麗》角色吳愛麗奪得金馬獎最佳女配角獎，在星光大道上她以閃亮的寶石項鍊、鑽戒、耳環等配飾吸引全場目光，服裝則以一席藍色碎花簍空設計，搭配短髮造型，成為全場焦點。



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夏于喬

女星夏于喬紮起俐落單辮子，身上穿著無袖藍色長禮服，除了側邊、背面挖空展現細緻好身材，大皮帶繫在腰間也為整個造型增添亮點。



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曾沛慈

今年以電影《BIG》入圍最佳女配角獎的女星曾沛慈，以白色低胸禮服與劇組一同登場，上身以馬甲造型為主，下身禮服則是閃亮線條白紗，加上耳環與手飾，瞬間美翻全場！



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張榕容

以電影《鬼才之道》入圍最佳女配角獎的演員張榕容，黑色上衣採特殊剪裁方式，右手設計成寬袖披風造型、大露小蠻腰，下半身則為黑色窄裙，搭配耳環、項鍊金飾，成為鎂光燈焦點。



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劉奕兒

飾演《女兒的女兒》角色范祖兒的演員劉奕兒，今年入圍第61屆金馬獎最佳女配角獎，在金馬獎星光大道上，除了手上的戒指、手環、項鍊及耳環耀眼奪目，黑色水鑽細肩、低胸魚尾裙禮服，展現其高貴美麗氣質。



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