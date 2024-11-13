女星遭泰警勒索後宣佈暫休　一年後出性感寫真回歸　身材原來咁好

女星安于晴去年底關閉所有社群媒體，宣布「需要休息一段時間」，突然消失於演藝圈，沉寂近1年後，近日她以推出性感火辣寫真強勢回歸，直言：「第一次突破自己，做這麼多事，發現原來我可以有這麼多不同的樣貌。」



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去年初，安于晴曾因到泰國旅遊遭當地警察勒索，直到拿錢才肯放行，當時她在臉書提及此事，經媒體披露後，消息傳回泰國，引發當地警察局長下台，涉案警察也被起訴，沒想到安于晴卻宣布需要休息一段時間，並關閉所有社群，時隔1年，安于晴透露，前幾年到大陸拍戲，發展也不錯，但突然接到家裡長輩生病，她決定放下一切返台陪伴家人，還好後來沒事，但這件事也讓她一夕成長，決定繼續求學，前往新加坡讀書。

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沉寂1年，安于晴在讀書之餘回想過去，基於想擁有專屬作品的概念，推出「不安於室」寫真書與寫真年曆。為了配合她還在新加坡唸書，團隊特別前往新加坡拍攝，安于晴也發揮在當地待了1年的經驗，熟門熟路帶團隊到特殊景點拍攝，還負責叫外送，照顧拍攝團隊吃喝，還發揮人脈借場地及豪華遊艇。

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安于晴第一本寫真書也是唯一一本，書中，她僅以一條白色毛巾遮住全裸胴體，身材曲線一覽無遺，還有一款比基尼泳裝照，輕薄短少的布料，遮不住傲人雙峰， 火辣尺度令人噴鼻血，連她看到這些照片後，也沒想過自己會有這樣一面。書中還收錄在新加坡旅遊、求學的景象，呈現性感、美麗、時尚與智慧，她說：

「求學這段期間，在這裡看到太多不一樣的生活，我發現，每一個階段都造就不一樣的我，我想記錄下來，就像是跟著我一起蛻變、成長。」



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