台灣棒球隊進軍東京　「華航顏值擔當」獻花反成焦點　撞臉這女星

撰文：中天新聞網
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中華隊19日啟程前往東京參加2024年世界棒球12強賽，球員們身穿西裝帥氣現身桃園機場，吸引大批粉絲前來簽名、合照。

然而，現場更引發熱議的，是華航代表獻花的一位甜美地勤人員因高顏值掀起網友討論，甚至被稱為「華航顏值擔當」。

華航正妹地勤成焦點。（中天新聞網授權使用）
華航正妹地勤成焦點。（IG@y_t_1999）

撞臉女星陳匡怡　獲封「華航顏值擔當」　點圖放大看更多允蓎在IG分享的照片：

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網友紛紛在社群平台分享直播畫面並熱議：

「這位地勤真的超美！」
「球員們瞬間笑開了！」

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有人認為她神似女星陳匡怡，還有熱心網友神出她的IG帳號，發現她日常生活中也散發著清新氣質，成為眾人目光焦點。

陳匡怡（IG@chenkuangyi）

點圖放大看看「真．陳匡怡」照片：

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該地勤稍早也在限動分享與中華隊的合照，表示能參與這次送行非常榮幸。

隨著中華隊展開征途，這位地勤小姐的甜美笑容，成為出征儀式中的美好亮點。

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