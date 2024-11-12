獲周星馳睇中卻被封「最醜星女郎」35歲女星做足10年茄喱啡冇人識

「星爺」周星馳是喜劇天王，執導過的電影創造許多經典，更捧紅一大班「星女郎」，包含張雨綺、朱茵、徐嬌、黃聖依等人，只要演過星爺的電影，很難有不紅的人，但是卻有一位「星女郎」卻始終紅不起來，還被貼上「最醜星女郎」標籤，星爺曾坦言：「對她感到內疚。」



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大陸女星鄂靖文在2019年被周星馳睇中演出《新喜劇之王》成為星女郎，不過相較朱茵、徐嬌、張雨綺等美女，她的外貌比較沒有記憶點，演出後常常被拿來比較，被外界揶揄是「最醜星女郎」。再加上周星馳、張栢芝一起合作的《喜劇之王》太經典難以超越，鄂靖文本來就已經沒有張栢芝美麗，《新喜劇之王》自然沒有爆紅。據悉，當時周星馳也對作品的題材不滿意，所以非常愧對鄂靖文。

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不過也有網友認為鄂靖文不紅的原因，不僅是《新喜劇之王》慘敗，還有人直言她很少更新社群動態，也不和與粉絲互動，下戲後更是很少露臉，根本無法累積人氣。

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