圈中人妻11年沒性生活　盼有「開放性關係」：他要幹嘛都OK！

小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，育有3女兒，日前小S自爆11年沒性生活，直呼老公實在太久沒碰她「都有點喉結了」。日前小S在《小姐不熙娣》中聊到感情話題，被問到自己是處於保守派還是開放派？小S直呼：「像我就是屬於一個開放型的人，可是我每次要去跟我老公溝通的時候，他就會說『妳怎麼會有這種想法？』等於是溝通失敗。」



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搭檔派翠克問她的內心是否屬於開放型？小S則回：

「我多希望我們（夫妻）兩個就是開放性關係，他要幹嘛都OK，只要不要再有一個小孩，但他就是偏不要。我老公很變態，他就是真的只想要跟兄弟玩骰盅，即使他的兄弟帶了年輕的妹妹，身材姣好，但他眼中只有骰盅，還有兄弟誰先喝醉，他就很有成就感。」



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小S對於老公如此沉穩非常不理解，大方喊話老公：

「你就去跟那些妹妹，去捏她們奶嘛！怎樣嘛！但他說『北鼻（Baby），妳怎會有這種想法？』他覺得我很怪，但我覺得怪的人是他吧！」



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大尺度言論，讓現場來賓都覺得不可思議。

小S希望有開放性關係。（《小姐不熙娣》節目截圖）

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