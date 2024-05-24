72歲恬娃近2年無性生活　自爆豔遇多狂收猛男裸照：很多幼齒的

72歲資深藝人恬娃23日出席關懷演藝人員端午餐會，黑裙搭配紅色外套，一身喜氣洋洋，她透露近日與好友合開卡拉OK店「恬娃歌坊」，將於6月舉辦試營運，歡迎大家都來歡唱。單身的她保養得宜，還桃花朵朵開，雖已有2年「沒有快樂」，但仍不時收到鮮肉網友傳來的私密照，忍不住笑得花枝亂顫，嬌羞地說：「 （收到）太多了啦，真的，80幾年次、90幾年次都有，很多幼齒的要來做朋友。」



恬娃分享過去就有開店經驗，但後來都收了，這回選在台北市林森北路黃金鬧區開店，她認為是藝人的自闢舞台：「人生短暫，要珍惜每一分每一秒，算是我們藝人的小殿堂、小城堡，想要人生過得開心快樂。」而租下的卡拉OK店，營業時間從下午1點到晚上7點，選的是幸運數字「17」，更自認「永遠的17歲」：「人家都說我們過氣了，雖然會傷心，但我心中永遠是17歲的少女。」

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被問最近是否有豔遇？恬娃笑言：「太多了」！她更直呼經常收到不少年輕網友發來養眼照，個個都是「青春肉體」，被問是否收過私密照，她大笑稱什麼照都收過，但過於裸露的照片，她說：「那些太不正經了，直接刪掉。」被問性生活，恬娃驚呼：「問這麼深喔！很久了耶，快要2年了，先暫時保密。」她坦言現階段不急著談戀愛，而是專注在投資的卡拉OK店，希望能提供給大家一個歡唱舒適的空間，且她已練了100多首歌，隨時能上場伴唱。

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