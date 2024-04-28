男性健康｜過度自慰恐釀3危害　性生活品質恐大幅下降

每個人都會有生理需求，不過自慰過度真的會導致疾病發生！對此，台灣戴槐青醫師指出，雖然自慰本身不會導致遲射，但過度自慰或不當的自慰方式可能會對性功能產生不良影響，例如陰莖敏感度降低、性器官疲勞、心理上的壓力和焦慮等等。



台灣泌尿科戴槐青醫師在臉書發文指出，自慰是正常的行為，不會對性生活造成影響，除非你過度自慰 ，雖然自慰本身不會導致遲射，但過度自慰或不當的自慰方式可能會對性功能產生不良影響，像是以下「3種症狀」，都可能是過度自慰造成的：

1. 陰莖敏感度降低 ：

過度自慰可能會導致陰莖對性刺激的敏感度降低，進而需要更強的刺激才能達到性高潮和射精。

精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：男性健康｜精液顏色反映身體狀況 醫生揭「這3種」最好就醫檢查

2. 性器官疲勞 ：

過度自慰可能會造成性器官的疲勞，特別是陰莖和睾丸，進而影響到性功能。就像網路上會有些玩笑說，如果真的一夜七次，到最後都射不出來，是差不多的意思。

3. 心理因素 ：

過度自慰可能會造成心理上的壓力和焦慮，特別是對於自慰行為的羞恥感和內疚感，進而影響到性愉悅和性功能。另外，過度自慰也可能會導致對於性行為的興趣減退，使得與伴侶的性生活品質下降，甚至影響到夫妻關係。

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？👇👇👇

+ 18

最後，戴槐青強調，沒辦法跟你說何謂過度自慰 ，因為每個人的狀況都不一樣，沒有一個放諸四海皆準的答案，只是如果你發現你或是你的伴侶，在自慰時都能順利射精，在性行為時都不行，可能就要考慮是不是這個原因了。

延伸閱讀：

知名電動車品牌驚爆「偷拍女車主車內自嗨」！畫面瘋傳 業者回應了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」