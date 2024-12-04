助理代家屬宣佈劉家昌死訊　甄珍兒子章立衡質疑：我有很多問號

劉家昌昨（3）日傳出病逝，助理昨晚發出家屬聲明，證實劉家昌已經過世。不過甄珍兒子章立衡（劉子千）卻仍對此有疑，今在臉書發文求外界告知具體情況。



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章立衡發文：

「昨天下午我透過不同媒體報導看到關於我父親去世的消息，我覺得很震驚也很疑惑，從所有報導裡有關人士，不是所謂的『朋友』就是所謂的『家屬』，沒有一位是有名有姓的人，是真是假令我有很多問號。」



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他表示希望各方面的朋友、媒體、及知情的人，告訴大家真實具體的情況：

「讓我們能盡快知道實情。」



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