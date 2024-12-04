韓國戒嚴｜之後會怎樣？韓元貶值、三星股價暴跌　料牽動全球經濟

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令、國會表決要求撤回後，目前局勢依然不明朗，重創韓元兌美元匯價，大貶2.7%至2009年來最低，韓國企業在外國掛牌的股票也重挫。



尹錫悅在電視緊急演說，緊急宣告戒嚴令，為1979年來首度實施戒嚴，引發韓國社會與國際市場譁然，就連自家執政黨也不挺，與在野黨領袖一同強力譴責。國會議員隨後進入國會議員緊急召開全體會議，表決通過要求解除戒嚴令，國會議長表示，戒嚴部隊已撤出國會大樓。尹錫悅的戒嚴令似乎主要是國內政治情勢引發，而非與朝鮮關係的壓力。

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣稱將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）

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在全球金融市場晚間交投清淡之際，這枚「震撼彈」立刻擊沉韓元，韓元兌美元一度重貶2.7%至1,444.09韓元兌1美元，為2009年3月以來最低，在財政部表示將注入「無限流動性」到市場後，韓元貶幅一度收斂，但之後又回落，貶1.7%至1,430.21韓元。三星電子（Samsung）在倫敦掛牌的股票暴跌7.5%。

然而，目前局勢仍不明朗，雖然韓國憲法第77條表示，在多數國會議要求下，總統必須撤銷戒嚴宣告，但憲法第89條也言明，撤銷也須經過內閣審查。

問題在於接下來會怎樣，尹錫悅可能接受國會的表決結果，回到穩定治理，但韓國1987年才擺脫威權統治，因此也可能出現更糟的結果。

不管如何，尹錫悅宣布戒嚴令，已為這個全球第12大經濟體的前景增添諸多不確定性，也將牽動全球經濟，因為韓國是全球電子供應鏈的關鍵環節，出口的產品也很多元。

韓國央行5日上午將召開緊急市場因應會議，確認戒嚴令對市場的影響，並討論必要的回應措施，該央行貨幣決策委員會同日也將緊急開會，討論目前局勢與穩定市場的措施。

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