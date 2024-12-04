韓國戒嚴｜瘋傳「超人氣性感女星」人在當地！經理人公司回應了

韓國總統尹錫悅3日晚透過全國電視播送，緊急宣布全國進入戒嚴，指目的根除親朝鮮勢力、保護憲法，國會也全面封鎖。



而許多人關心來台發展的啦啦隊女孩有無受影響，對此，李多慧經理人回應證實，李多慧人在當地，但在台工作暫無影響。

經理人證實超人氣啦啦隊女神李多慧正身在韓國。（IG@le_dahye）

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李多慧經理人表示，目前多慧人在韓國，但對台灣工作目前暫無影響。

預計下次公開活動為12月14日出席「永靖千人封街謝平安家年華」，同時也將參與12月31日台北最High新年城跨年活動。

韓國經歷六小時戒嚴後，2024年12月4日早上，韓國首爾，人們參加集會，要求韓國總統尹錫悅下台。（路透社）

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