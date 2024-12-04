韓國戒嚴｜黨友也不幫　路透：恐成壓垮尹錫悅最後一根稻草

韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，但在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴並撤回軍隊。



路透報道，這場6小時鬧劇不僅將尹錫悅與反對黨、媒體，甚至自己黨內人士的衝突推向高峰，也可能成為壓垮他政治生涯的最後一根稻草。

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣稱將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）

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報道指出，尹錫悅在2022年總統大選中憑藉人民對經濟政策、醜聞和性別議題的不滿，險勝成為總統。他上任後受到西方領導人歡迎，與美日團結對抗中國和俄羅斯；但他在外交政策上雖宣揚共享民主價值，在國內卻招致治理風格專橫的批評，人民早已擔憂他可能採取嚴厲打壓手段。

韓國正試圖在美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）於明年1月就職前，積極鞏固韓美關係。特朗普曾與韓國前總統文在寅在貿易和駐韓美軍經費問題上意見分歧。

首爾韓國外國語大學教授李奇（Mason Richey）認為，尹錫悅身為如此重視韓國國際聲譽的總統，卻突然宣布戒嚴：

這讓韓國看起來非常不穩定，將對金融和貨幣市場，以及韓國在國際上的外交地位產生負面影響。

一名不願具名的西方外交官表示，尹錫悅宣布戒嚴令，將使韓國參與多邊外交對話的情況變得更加複雜。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員湯恩（Jenny Town）表示，尹錫悅此舉顯得「絕望且危險」，可能標誌着尹錫悅的總統領導地位開始瓦解。

湯恩說：

他已經不受民意歡迎了，（戒嚴令）可能成為推動彈劾進程的最後一根稻草。

尹錫悅近期最新民調支持度已下探至17%。

3日深夜，許多韓國民眾聚集在國會外抗議戒嚴令。48歲的李大衛（David Rhee）表示，他曾是國民力量黨的支持者，前來示威是因為尹錫悅的舉動令人無法理解。他說：

（反對者都是）共產勢力？這是尹錫悅的說法，不是事實。

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