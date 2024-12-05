爺孫戀大贏家竟非林靖恩？李坤城物業被變賣「他」勁吸500萬台幣

與李坤城「爺孫戀」轟動一時的林靖恩，在李坤城病逝後爆出一連串脫序行為，日前她又在便利店偷竊25元（台幣、下同）運動飲料遭逮，被依台灣竊盜罪判罰3千元。12月3日李坤城兒子李卓軒突然提起「小媽」林靖恩賣樓一事，透露林靖恩每個月能領到三萬，至少可以領十年；他更爆料林靖恩當初賣樓內幕，希望外界能以此為戒，照顧好家中病危家人。



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李卓軒日前出面爆料，當初父親大腸癌蔓延到肺到肝臟到骨髓，看著父親全身插滿管子，他則央求林靖恩讓父親轉安寧病房：

「這兩個王八蛋因為還沒辦好生前轉移房產，讓他不斷進出ICU，化療十幾次。終於偷偷辦好房產轉移了，才肯放過我爸，讓我爸到台中呼吸照護病房等死。」

「和解條件就是，房給你要財產給你，把我爸還給我，讓他好好走是我唯一條件」。



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此外，李卓軒也還原當初父親資產轉移的內幕。他透露，父親當時病危無法說話：「林跟代書去我爸的病床前壓我爸的手指，先結婚，代書還是證婚人後，馬上辦夫妻贈與轉移房產到林靖恩名下。然後我爸過世，馬上用林靖恩的名字假買賣給代書的人頭名下，這筆是1780萬。」而李坤城的醫藥費、喪葬費、營養品、照顧人的伙食等等全都是由他埋單，這讓他忍不住氣罵：

「我XX做到這種兒子，還來譴責我，是有天理嗎？」

「這種行為，還他媽的演真愛，噁心！」



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不過，李卓軒更分析賣樓後的資金流向，指出物業變賣後扣除原先貸款（600萬）、代書整理房子（200萬）、林靖恩住酒店（200萬）、設定信託（390萬）後，認為其實仍有剩餘金額；他也忍不住質疑：「代書獲利少說500萬。這中間，有沒有詐欺，有沒有違法，有沒有逃稅，有沒有真的去設定信託呢？」有網友在留言區追問信託後續，他回答：

「信託是代書+林同意的。根本沒經我手，不要問我啦。」



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李卓軒坦言，這件事情忍了一年才說出來：「沒圖什麼，就圖個心理痛快。」更呼籲外界要以此為戒，照顧好家中病危家人：「假如有天你被這樣套路家裡家產。也有個參考方向。」有網友留言稱女方陪伴爸爸十年「好像也不是不勞而獲」，李卓軒則回說：「沒有不分配，趁病危協同外人強取這樣社會常理說不過去罷了。」更加碼爆料：

「他這王八蛋要閃特留分，要全拿。」



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