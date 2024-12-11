瓊瑤逝世｜林心如現身家祭全程不發一語　趙薇哀悼恩師：流芳千古

作家瓊瑤（本名陳喆）4日辭世，享壽86歲，獨子陳中維、媳婦何琇瓊以及兩位孫女陳可柔、陳可嘉按她生前遺願，今日在懷愛館（第二殯儀館）景仰樓2樓至善四廳僅舉行家祭，遺體隨即火化，接著送往陽明山臻善園花葬，長伴夫婿平鑫濤左右。



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清晨6點多，靈堂前已有許多黑衣工作人員準備中，「陳喆女士追思奠禮會場」的燈亮著門口有許多鮮花擺飾，最明顯的是右邊署名「趙薇」，左邊則有林心如、蔣勤勤（水靈）和陳建斌夫妻寫給阿姨的話。

瓊瑤劇《還珠格格》令林心如、趙薇一炮而紅。（微博圖片）

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林心如說：

「親愛的阿姨，您已功德圓滿，願您在另一個世界自主自在自由的飛翔，永遠懷念您。」



6點48分，林心如一身黑衣褲裝走進會場，不發一語。接著黑衣工作人員撐起黑傘，開始將賓客擋住避免被媒體正面拍攝。

林心如到場。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

趙薇送上花籃致意。（聯合報授權使用／記者王聰賢攝）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】