章立衡回應被「劉家昌家屬」割席 忽然曬香港身份證自揭真名
撰文：聯合新聞網
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已故的劉家昌去年指控前妻甄珍無情奪產，並罵兒子章立衡（劉子千）不忠不孝、不知羞恥，彼此在社群平台你來我往隔空對罵，一度引發熱議。如今天人永隔，章立衡希望能送亡父最後一程，遭到劉家昌家屬徹底切割，對此他透過社群道別：「那就只能在這裡對父親說，一路好走。」
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劉家昌生前跟甄珍、章立衡因爭產一事鬧上官司，然而在他癌逝之後，是是非非猶如過眼雲煙，然而第一時間章立衡並不知情，甚至在社群表示震驚且疑惑。章立衡昨公開喊話想出席亡父的告別式，卻遲遲等不到回應，對此，劉家昌家屬表示遵照劉家昌遺願不舉辦告別式，也說：「關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。」正式回絕章立衡。
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章立衡昨晚透過社群回應，表示收到回覆：
「既然這麼重要的事情可以用如此膚淺跟幼稚的理由來迴避，我只能表示明白與尊重。那就只能在這裡對父親說，一路好走。」
同時曬出香港身分證，證明自己仍叫劉子千。不過他2019年時對外宣布改名、從母姓為「章立衡」，同時成立全新的社群粉絲專頁，被認為是和劉家昌劃清界線，如今疑似沒有改名，讓人霧裡看花。
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