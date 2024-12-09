1991年曾與中山美穗為男人反面　工藤靜香破冰發文哀悼舊情敵

日本女星中山美穗日前不幸於入浴時意外身亡，工藤靜香打破沈默，發聲致哀。根據「Sponichi Annex」報導，工藤靜香表示，對於突如其來的訃報感到無比震驚，至今仍難以置信。



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「一想到她的親人、相關人員，還有粉絲們，我就心痛不已。 」工藤靜香感嘆，將永懷她那令所有人憧憬又親切的笑容，由衷為中山美穗的冥福祈禱。

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工藤靜香和中山美穗是同期的偶像女星，兩人因為工作上合作以及經常碰面，越來愈投緣，成為私下好友。無奈中山美穗當時交往的男友田原俊彥劈腿工藤靜香，姊妹淘從1991年後就形同陌路。

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