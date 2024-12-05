甄子丹回應瓊瑤劉家昌死訊 憶2年前與前輩共餐嘆：人生必經之路
撰文：聯合新聞網
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甄子丹主演電影《誤判》將於本月底在香港上畫，日前音樂大師劉家昌、著名作家瓊瑤於3日和4日相繼傳出逝世消息，國際巨星甄子丹今（5日）在香港受訪時，表示有看到新聞，雖然不認識瓊瑤，但看到消息仍感不舒服，而他認識劉家昌，2年前還曾在美國一起吃飯，回憶至此，當然是相當惆悵。
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甄子丹惋惜兩位大師前輩的離世。看到瓊瑤新聞當然不舒服：
「心情很不安、不開心，瓊瑤的故事都很淒美。」
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至於和劉家昌吃飯時，女兒還有唱歌給劉家昌聽：
「我前幾天看到消息還有將影片拿出來看，很感慨，這是人生的必經之路。」
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