曾志偉曾寶儀《夜市王》罕見公開互寸　為一件事笑個女「多餘」

曾志偉和女兒曾寶儀終於在節目中相遇，曾志偉去台灣擔任《夜市王》評審，在本六的海鮮之戰中，邀來曾寶儀擔任飛行嘉賓，節目中跟曾志偉互窒充滿火花，讓觀眾看見，真的虎父無犬女。



曾寶儀透露得知製作團隊邀請父親曾志偉之際，她就下定決心要加入。（視覺中國）

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台灣綜藝節目《夜市王》前五集激戰吸引超過YouTube 600萬次點擊，網路熱度居高不下！電視收看人數200萬，深受年輕女性觀喜愛，尤其第四集甜點緯來綜合台播出20到24歲女性平均收視率1.17，瞬間最高2.48，收視高點落在介紹「西班牙油炸鬼」為什麼這麼短，娘娘愛長的。

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《夜市王》之旅已到一半，本週六海鮮之戰即將產生四強，該集邀請到眾所期盼曾寶儀擔任飛行嘉賓，節目中直接和父親曾志偉互窒充滿火花，讓金鐘主持Lulu難以招架「我沒辦法主持了」；泰國娘娘大呼：「寶儀姐簡直就是評審的評審。」而金針菇則被父女倆「針鋒相對」逗得一度說不出話喊話：

「我很想回家！」



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千呼萬喚等到了，曾寶儀來了！先前網友最期待的《夜市王》飛行嘉賓名單之一就是看到曾志偉與女兒曾寶儀同台，曾志偉還不忘對泰國娘娘開玩笑說「今天這一集，不管海鮮好不好吃，都是我們家裡說了算」現場大笑不已。曾寶儀說她期待很久了，還是節目最忠實的觀眾，原來她從節目第一集開始就是台下的「隱藏觀眾」，不僅後台陪著父親曾志偉全程參與，還自備筷子默默在台下品嘗各種美食。

曾寶儀對美食有一番見解。（緯來提供）

她透露其實得知製作團隊邀請父親曾志偉之際，她就下定決心要加入：「不管怎麼樣，我都要在。」 原來她一直有個心願：

「雖然有點鬼祟，但我幾乎都吃遍了，我一值很想在夜市，吃就吃個十攤，因為我不可能吃十攤，胃就這麼小，夜市王滿足了我多年來的夢想，太開心了。」



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《夜市王》堪稱是最具爭議性的美食節目，在這一集中可以說是表露無遺，曾志偉和曾寶儀鬥嘴讓金鐘主持人Lulu都招架不住，原來父女倆在節目中對美食標準不盡相同，像是「醬料」究竟是加分還是扣分呢？曾寶儀認為「太多醬料可能會掩蓋食材本身的美味」，而曾志偉則強調夜市的多樣性：

「比如說上次吃的牛排，有些給我五個佐料，玫瑰鹽啦，海鹽啦，都是讓你有不同的味道，每一口都有新鮮感，這不就是夜市的魅力嗎？」



曾寶儀原本還想再解釋「醬料多，看起來好看，但很明顯有些就是多餘的」沒想到縱橫演藝圈50年的曾志偉技高一籌，打趣地說：「其實唯一的多餘，就是她來到這個地球。」此話一出，全場哄堂大笑，主持人Lulu忍不住笑稱：「不好意思，這個我沒辦法主持下去了。」 一旁金針菇見狀更是作勢一度說不出話，搞笑喊話：

「我很想回家！」



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