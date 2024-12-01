曾寶儀耗4年拍抗癌紀錄片　憾拍得太遲：家人生病可處理得更好

「你認為癌症是一份禮物嗎？」曾寶儀與愛情長跑19年的導演男友林明謙耗時四年，走訪全球探訪多位病友、醫生、專業團隊，完成2024話題紀錄片《交換禮物》，透過各種關於癌症治療的不同討論，呈現不同人在不同處境裡重新思考生命的意義與價值。



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紀錄片《交換禮物》歷經四年拍攝，從曾寶儀的提問出發，與一位又一位受訪者聊起「癌症」這個在傳統裡會忌諱避談的問題，透過官方釋出的預告片可以看出，回答「你認為癌症是一份禮物嗎？」這個問題的病友、醫生，雖然身分、處境不同，卻都讓人感受到一種積極尋找新答案的動力，因而片名《交換禮物》有了更多層次的意義。

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曾寶儀感性表示：

「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」



在預告片中，有不少畫面引人深思，罹患骨肉瘤的中醫師廖新喜手臂上有一個巨大的「腫瘤本人」，對於預告片觀眾的衝擊極大，對於現場見證的曾寶儀更是劇烈，他是她的表姨丈，也是他守護家族成員的健康。

曾寶儀感性表示：「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」（視覺中國）

預告片裡，也有2022年被診斷出乳癌四期的Olga，當時癌細胞已遠端擴散深入骨頭。她告訴曾寶儀，醫生建議開始化療，她做完決定後的第一件事，就是先預約繡眉，爽朗樂觀的Olga：「因為化療不是會掉眉毛跟頭髮⋯⋯」引發曾寶儀大笑。

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導演林明謙的鏡頭裡，也有資深的胃癌病友周邦伯伯說「不要怕癌症」；也在5年存活率不到5%的癌末女孩王琦雰身上，看見「將生命進行到底，老娘跟你拚了」的生命力。因而，在《交換禮物》紀錄片中，可以看見不同人面對疾病時不同的態度：脆弱、無助、勇敢、堅強；曾寶儀想藉由這部片，讓大眾在癌症面前，能夠試著擁抱希望，而非只有恐懼。

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《交換禮物》由曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，將癌症轉化成人們生命中本就會預見的挫折與困難，給予觀眾力量，只要用勇氣面對、做自己相信的選擇，一切都有可能。電影將於12月25日在台灣上映，期待成為冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

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