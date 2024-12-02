曾志偉動刀一年後揭身體現況　赴台拍攝新節目拒絕女兒曾寶儀幫拖

【曾志偉／夜市王】Lulu合體、阿達、美麗本人接下全新節目《夜市王》，邀請曾志偉、網紅「韓勾ㄟ金針菇」、「Alizabeth娘娘」擔任評審，要選出全台最好吃的夜市美食。他們日前出席首播記者會，先前屢傳身體亮紅燈的曾志偉經過手術後已經恢復健康，證實自己不忌口，豬腳照吃酒照喝，面對夜市美食來者不拒。



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曾志偉說，他過去從台灣電影發跡，主持風格也是在台灣奠基：

「我是從台灣學主持回去的，當時有廖峻、澎澎，還有胡瓜、張小燕所有喜劇演員都是主持人，倒水小弟是澎恰恰，吳宗憲還不曉得在哪裡。」



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他難忘台灣早期經典的「連環泡」、「週末派」，直誇王偉忠真的很厲害。這次參與《夜市王》，看到台灣新生代主持人的活力，覺得非常精準又有娛樂性，尤其Lulu和阿達、美麗本人默契十足，回香港後還不忘跟其他主持夥伴分享。

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曾志偉對台灣非常熟悉，但這次參賽的夜市有些他沒聽過，原本女兒曾寶儀要幫他惡補，但他直接拒絕，寧願以一張白紙的狀態來評鑑美食。而他的評審風格不是毒舌路線，倒是娘娘讓他大開眼界，不僅堅持「好不好吃我說了算」，如果不合口味，甚至只吃一口就不肯再吃，完全不在意別人觀感。

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《夜市王》11月30日起可在各大平台上收看，台灣電視頻道緯來綜合台每週六晚上7點全台首播，夜市王官方YouTube隔天上架播出。

曾志偉重拾健康繼續再戰。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

曾志偉重拾健康繼續再戰。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

娘娘評價美食不受任何影響。（聯合報授權使用／記者吳致碩攝）

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