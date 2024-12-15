台「資深名嘴政客」自揭患癌第4期已擴散　深夜發文狂罵「渣男」

台灣資深媒體人陳文茜日前透露罹患黑色素癌，且已擴散到多個器官。



她14日深夜發文，將疾病比喻為「渣男」，說「渣男」時刻炙燒著自己。

陳文茜發文將疾病比喻成渣男情人。（Facebook@文茜的世界周報Sisy's World News）

台灣電台名嘴、電視主持、媒體人 更曾當上立法委員 點圖放大看更多陳文茜照片：

+ 10

陳文茜在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文將疾病比喻成渣男情人，寫道：

他只會粉碎一切希冀，為的是讓他可以控制我，影響我的情緒，勒索我的剩餘人生。因為他是不折不扣的渣男。他希望我成為一個懦弱而恐懼的人，期盼起死回生，成為他這個渣男的奴隸。從此攀著他，無用地把自己擺在他的腳底下。他好似和我緊臥相親，其實他只是一味地吞噬，索取。

他比冷漠的情人還糟，他無血無淚，他偽藏於我看不見的地方，晨夕黑夜時時刻刻炙燒著我的器官，他就是一個「渣男」。一個只管自己享樂，不負任何責任的渣男。上路吧，痛哭與歡笑，都不會發生在你我之間。我狠狠看穿了你，包括你那些把戲，你就是一個渣男。

不過陳文茜也坦言，身體暫時擺脫不了「渣男」：

但我想忘記你，永不懷念你。我不要你盤據我的腦海裏，你不值得，因為你只是一個無情冷漠的渣男。

陳文茜表示，接下來會練習將心與身體保持距離，並大罵：「你這個鬼渣男，進入我的身體，未經授權，未經同意，你用狹滑的方式，靠近我，趁著我虛弱的時候，擄掠我，你既不光明，也不正大。我知道當你吞噬我，等到你滿足的時候，你沒有任何依戀，連屍體也不會多瞧一眼，因為你就是一個沒心沒肝的大渣男。我的心，已鄙薄了你，有一天我的身體也會解脫離開你，永世離開你這個爛渣男。」

最後，陳文茜寫道：

如果我的人生還有可能出現奇跡，就是不管身體內你我的拔河，誰輸誰贏，我的心裏都不會有你的位置。為一個渣男，心情浮動，七上八下，我，沒有那麼笨。滾吧！渣男。

【延伸閱讀】超陽光抖音美少女繪畫網紅患直腸癌 宣布放棄化療震驚266萬粉絲

【延伸閱讀】超陽光抖音美少女繪畫網紅患直腸癌 宣布放棄化療震驚266萬粉絲

廣州抖音少女繪畫網紅「咖啡」確診直腸癌中晚期後，一直樂觀面對分享抗癌日記，最近突宣布放棄化療，令粉絲錯愕。（微博影片截圖）

一直樂觀面對感動無數人 突宣布放棄化療讓粉絲訝異（點圖放大瀏覽）：

+ 37

【延伸閱讀】百萬抗癌網紅病逝 確診年半圓潤身型瘦成「皮包骨」最後僅剩35kg

【延伸閱讀】百萬抗癌網紅病逝 確診年半圓潤身型瘦成「皮包骨」最後僅剩35kg

中國抗癌網紅「努力堅强的湘妹子-阿妹」（抖音截圖）

點圖放大看更多湘妹子生前的照片：

+ 9

延伸閱讀：

西班牙服飾品牌Mango創辦人墜谷身亡 享壽71歲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】