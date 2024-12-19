女星病足5日上吐下瀉　頭痛胃痛病徵數唔完　一日屙八次仲要冇瘦

舒淇日前才驚喜宣布新身分，首度自編自導電影《女孩》終於正式煞科，讓外界期待不已，沒想到她昨天卻在社群透露，上吐下瀉還會頭痛，被病毒折騰了5天，她並呼籲大家生病就要戴口罩：「萬一傳染給免疫力差的人士那可是真的太受罪了。」



舒淇在社群透露，上吐下瀉還會頭痛，被病毒折騰了5天。（IG@sqwhat）

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即使快要痊癒也不能輕忽，還是具有傳染力。不過，女神絲毫沒有偶包，細數自己拉幾次肚子，還自嘲拉了還沒瘦，實在太不值得。

舒淇描述破病過程：「第一天一天拉8次，第二天胃疼、想吐、拉4次，第三天吃了4種胃藥胃散都不管用，第四天吃了胃散，胃好了，但吃了蛋塔又發作了，沙發上躺了一晚，慢慢的胃不疼了，但頭開始有點疼。現在頭暈、頭疼、想吐，熬了五天終於知道原來是被傳染病毒了。」最後下註解：

「拉了幾天居然沒瘦，這病得太不值得了。」



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