黃子佼疑性侵17歲少女　傳給1億台幣安家費　要求孟耿如3年不離婚

黃子佼去年被爆出性騷醜聞後，4月時又被爆出購買持有未成年少女不雅影片，也再有受害者控訴17歲時遭他性侵，引發外界的撻伐，連帶波及到老婆孟耿如及恩師張小燕，不過如今傳出黃子佼給出巨額安家費，希望孟耿如先暫時不要離婚。



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據「鏡週刊」報導，有八卦傳言指出黃子佼開出1億（台幣）的安家費給孟耿如，希望在3年內雙方不要離婚，而去年黃子佼被爆出性醜聞後，演藝工作就全面停擺，孟耿如在短暫休息後，就出來拍戲養家，如今黃子佼的惡行又再被爆出，此次孟耿如的發文讓她也再度受到波及。

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