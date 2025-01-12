白靈直擊洛杉磯山火　天空橙紅色全是濃煙　場面似末日：惡夢一場

美國加州洛杉磯近來野火肆虐，造成11人慘死，並將近1萬棟建築物遭到焚毀。已在好萊塢發展多年的女星白靈，在IG發出火災現況照片，她手指著看來像是雲朵的白色霧體，其實是因為熊熊大火，導致天空佈滿濃煙。



白靈貼出在日落時份所拍攝照片，只見畫面中橙紅色一片，她說：「這是我今晚在洛杉磯令人悲傷的野火期間，拍攝的令人屏息的日落。」（IG@iambailing）

白靈接著表示：「我的手指向山脈的地方，你們看到煙霧，就是火焰所在的地方。」並透露整個天空都佈滿了煙霧。（IG@iambailing）

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白靈貼出在日落時份所拍攝照片，只見畫面中橙紅色一片，她說：「這是我今晚在洛杉磯令人悲傷的野火期間，拍攝的令人屏息的日落。」白靈接著表示：「我的手指向山脈的地方，你們看到煙霧，就是火焰所在的地方。」並透露整個天空都佈滿了煙霧。

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白靈也向外界報告近況：

「我一直非常忙碌，一直在和火災的威脅鬥爭，野火在洛杉磯的各個地方迅速蔓延，這真是太可怕和悲傷了。我害怕火勢會蔓延到我住的地方，真是惡夢一場。但我想感謝所有為我提供住處和幫助的朋友和粉絲。很感激，你們讓我很感動。」



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但她也表示，人類的精神是非常強大的：

「洛杉磯的各位要堅強，只要我們身體健康，有地方睡覺，我們就是幸運和幸福的。」



加州野火災情持續擴大，不少荷里活名人也難以倖免，紛紛即時撤離家園。由於此時荷里活頒獎季，金球獎影后Jean Smart也呼籲頒獎典禮應暫緩轉播，將更多資源投入救災工作。

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