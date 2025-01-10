女星舊年赴美生活　揭洛杉磯山火「離住的地方不遠」：安全最重要

撰文：TVBS新聞網
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【洛杉磯山火／加州山火】宋芸樺與男星高爾宣OSN，今（10）日出席韓國墨鏡品牌GENTLE MONSTER的新品活動，宋芸樺去年底脫離舒適圈赴美國生活，每天認真做飯、認真修繕、刷油漆。而談到近期的洛杉磯大火，她也語重心長的直說：「因為有一塊區域離我住的地方不遠，所以我其實很擔心那邊的狀況。」

大火在周二（7日）席捲洛杉磯。（Reuters）

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宋芸樺透露，其實自己剛好3、4天前才從洛杉磯返台：

「其實幾天前我回來之後就有收到在那邊的朋友的訊息，說已經開始有點現象（失火），因為其實我今天早上看google，火勢嚴重的地方離我住的地方沒有塞車只要20分鐘車程，距離還是有一點近，我很擔心！安全最重要，我最近每天都會打開監視器看情況，也有傳訊息關心狀況。」

宋芸樺去年底脫離舒適圈赴美國生活，每天認真做飯、認真修繕、刷油漆。（IG@bravolav）

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另外，宋芸樺透露，其實自己原本是打算晚一點點再回來，但因為提前拿到美國工作簽證，加上遇到非常喜歡的作品，因此先飛回了台灣，未來會頻繁往返美國與台灣：

「我的工作簽證準備了一年多，然後在去年10月我生日時剛好拿到，算是一個天上掉下來的生日禮物！當下非常開心。」

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至於今年會在台灣還是美國的時間比較多？宋芸樺笑說：

「真的不知道！我現在就是一個擁抱未知的情況，心態上是兩邊都有家的感覺。」

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最後，被問到是否已有荷里活的拍攝工作找上門？宋芸樺先是開玩笑直說要和Rihanna合作，但隨後坦言，日前有和曾以電影《別告訴她》（The Farewell）入圍金球獎影后的荷里活女星Awkwafina相見歡：

「因為我們有共同的朋友，那時候有和她一起唱歌，那大概是我離好萊塢（荷里活）明星最近的一次了！」

荷里活女星Awkwafina（IG@awkwafina）

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