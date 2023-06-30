遇山火與貓咪失散近6年　飼主分享全靠這「東西」才能與愛貓重逢

太不可思議了！美國加州一名女子杜安（Patricia Duane），2017年10月遭遇野火準備撤離時，愛貓奧茲（Oz）卻躲起來始終沒出現。由於情況緊急，杜安和丈夫只能先帶著其他寵物離開，再回去找時卻怎麼也找不到這隻虎斑貓，杜安只能心痛地認為奧茲成為天使了。沒想到過了將近6年，竟然奇蹟似地與愛貓重逢。



《ABC》報導，杜安憶述，當時的情況相當混亂，她和丈夫先是到1名女性朋友家避難，不料朋友過沒多久也收到了野火疏散通知，夫妻倆見狀連忙將毛孩們運到車上，就在這時發現奧茲不見了。由於奧茲生性膽小，杜安認為牠可能是躲在某個角落裡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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杜安心想或許第二天狀況變好就能來接牠，因此就先行撤離，沒想到這波野火席捲當地數週之久，當杜安終於能回去時只看到一片廢墟，沒人知道奧茲跑去哪。尋找無果後，杜安在外面留下食物，但她認為奧茲無法長期在野外生存，因為牠只有4顆牙齒，而且奧茲向來都不喜歡戶外，心痛的杜安後來只能說服自己奧茲應該是去天堂了。

沒想到，時間過去將近6年，6月12日杜安突然收到「索諾馬郡被遺忘貓咪」（Forgotten Felines of Sonoma County）動物慈善組織的來電，表示有人把餵養的流浪貓帶來掃晶片，結果查出了飼主的電話號碼。

就這樣，杜安終於成功和奧茲重逢，她對此相當感激也很開心。她表示，儘管奧茲離家將近6年，但牠已經很適應家裡的環境了。動保組織也藉此宣傳幫貓咪植入晶片的好處，呼籲飼主不要再遲疑了。

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