趙薇突高調宣佈離婚疑有輘輷 黃有龍被指欠下巨債外遇仲有私生子
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
趙薇在2008年間嫁給富商黃有龍，但近年在中國大陸發展並不順遂，被點名成「劣跡藝人」沉寂多時，去（2024）年12月28日在微博聲明，證實已與黃有龍離婚多年。台灣資深媒體人許聖梅對此指出，黃有龍最近被陸媒盯上，趙薇如此大動作切割，恐怕男方還有後續的事件準備炸開。
【相關圖輯】點圖放大看「趙薇早前於機場被野生捕獲的生圖」👇👇👇
+3
許聖梅在《命運好好玩》節目中說，黃有龍的背景最近頻遭陸媒質疑，他自幼在農村過窮生活，當地傳稱，黃有龍曾在深圳擔任過一位市長的司機，那位市長後來涉貪入獄，有筆財產莫名消失，黃在那之後飛了趟新加坡，搖身一變成了富商歸國。
【圖輯】點圖放大看更多趙薇昔日照片👇👇👇
+13
許聖梅指出，趙薇嫁給黃有龍後，夫婦是經常炫富，還買了間法國的酒莊，又成立「龍薇文化」的小公司，因一些金融操作併吞其他公司等問題，遭到當局重罰。
【相關圖輯】瓊瑤逝世｜趙薇消失3年微博悼念恩師 網民：就知道小燕子會出現（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+15
許聖梅表示，趙薇此時聲明特別強調「多年前離婚」，代表黃有龍問題可大了，「這個人一直在發生事情，他欠的錢高達新台幣30億、40億」；另傳黃有龍愛上趙薇女兒的家教，生了個小孩，離婚官司纏訟多年，還分不到一毛財產。綜上等情，許聖梅認為，「他（黃有龍）應該馬上要炸開來了，所以我（趙薇）要先消毒」。
【同場加映】內地劣跡藝人名單疑曝光 網上瘋傳25位大明星遭殃趙薇列嚴懲之首（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
瓊瑤逝世｜林心如現身家祭全程不發一語 趙薇哀悼恩師：流芳千古瓊瑤逝世｜趙薇消失3年微博悼念恩師 網民：就知道小燕子會出現瓊瑤逝世｜捧紅林青霞秦漢林心如趙薇 私下感情生活如小說般轟烈趙薇淪劣跡藝人遭大陸封殺2年 胞兄揭「素顏近況」：依然很美趙薇被內地封殺兩年後IG罕見PO文 3個Emoji惹揣測：要復出了嗎？趙薇消失2個月「行蹤成謎」 昨夜突然現身出這貼文 網傳已解禁
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】