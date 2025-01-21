趙薇突高調宣佈離婚疑有輘輷　黃有龍被指欠下巨債外遇仲有私生子

趙薇在2008年間嫁給富商黃有龍，但近年在中國大陸發展並不順遂，被點名成「劣跡藝人」沉寂多時，去（2024）年12月28日在微博聲明，證實已與黃有龍離婚多年。台灣資深媒體人許聖梅對此指出，黃有龍最近被陸媒盯上，趙薇如此大動作切割，恐怕男方還有後續的事件準備炸開。



趙薇證實已與黃有龍離婚多年。（微博圖片）

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許聖梅在《命運好好玩》節目中說，黃有龍的背景最近頻遭陸媒質疑，他自幼在農村過窮生活，當地傳稱，黃有龍曾在深圳擔任過一位市長的司機，那位市長後來涉貪入獄，有筆財產莫名消失，黃在那之後飛了趟新加坡，搖身一變成了富商歸國。

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許聖梅指出，趙薇嫁給黃有龍後，夫婦是經常炫富，還買了間法國的酒莊，又成立「龍薇文化」的小公司，因一些金融操作併吞其他公司等問題，遭到當局重罰。

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許聖梅表示，趙薇此時聲明特別強調「多年前離婚」，代表黃有龍問題可大了，「這個人一直在發生事情，他欠的錢高達新台幣30億、40億」；另傳黃有龍愛上趙薇女兒的家教，生了個小孩，離婚官司纏訟多年，還分不到一毛財產。綜上等情，許聖梅認為，「他（黃有龍）應該馬上要炸開來了，所以我（趙薇）要先消毒」。

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