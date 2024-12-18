大陸男星偷食逼女友墮胎 仲同小三毆打正宮 開房影片亦外流
撰文：聯合新聞網
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大陸男演員漆培鑫因演出《陳情令》的「金凌」大紅，卻在2019年被爆劈腿，女友懷孕後還逼墮胎，人氣瞬間降到冰點。如今又有女製片人出面踢爆他是渣男，兩人在2020年相戀，之後卻多次發現男方出軌，今年初更抓包漆培鑫和小三開房間，兩人鬧翻後漆培鑫竟找小三毆打她，讓她情緒崩潰到精神病院治療3年。
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大陸「優點娛樂」報導，女製片人張皓炘爆料2020年與漆培鑫談情，但一開始是男方趁著她喝醉發生關係，之後她打算讓漆培鑫出演她製作的劇組男配角，但漆培鑫拒絕當網路劇男二，並提出1天2萬片酬的天價酬勞，兩人開房間的影片也流出。
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