男星被踢爆偷食「藏大量安全套及壯陽藥」不知悔改仲話玩得好開心

34歲日本男星佐伯大地遭爆劈腿，被揭發後竟還回說「在外面玩得很開心」！據日媒《FRIDAY週刊》報導，一名單親媽「X女士」與佐伯大地交往6年，於今年10月開始同居，但是才同居沒多久，就在對方包裡發現大量的安全套、壯陽藥，還有情趣用品，她懷疑佐伯大地偷食並質問他，佐伯大地坦承認出軌稱「就如你想的那樣」，甚至還回說：「在外玩得很開心。」



佐伯大地外型神似日本男神齊藤工。（IG@saeki_daichi_official）

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《FRIDAY週刊》報導，女方友人透露，兩人交往初期佐伯大地待女方孩子就如同親生父親一般，曾參加孩子學校開學典禮、家長會，但同居沒多久，女方就發現佐伯大地在外偷食。



而「X女士」受訪時表示佐伯大地出軌且不知悔改，透露佐伯大地被揭發後還說出「偷食讓我變更帥」，認為女方價值不夠，而他自己則是「比其他人都更有價值」，一番話讓人心碎。

「X女士」表示在佐伯大地還未成名時兩人便開始交往，洗衣做飯、打掃接送，一路陪伴，交往6年來全心全意付出，卻遭背叛輕視。而「X女士」最終帶著孩子搬離同居住處，並在11月中旬就醫時被醫生診斷有急性壓力症，目前仍在接受治療。

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而針對《FRIDAY週刊》報導偷食醜聞，佐伯大地發聲致歉，表示自身言行傷害到女方，他感到深深抱歉。



佐伯大地外型神似日本男神齊藤工，演出音樂劇《刀劍亂舞》後知名度大漲，他原本將在音樂劇版《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中出演「柘植將人」一角，在偷食醜聞爆發且他本人認錯道歉後，已遭換角。

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