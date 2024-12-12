36歲男星「暖男形象崩壞」身邊有女友卻搭訕網紅 網民鬧：渣男！
撰文：聯合新聞網
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昨天有中國八卦網紅爆料，指自己的網紅朋友到南韓時，被金秀賢搭訕，她沒有韓國通訊軟體和IG，金秀賢還為了她立刻下載微信，網友還爆料，當時金秀賢身邊還有女友，這一發言立刻引爆全網，直呼金秀賢根本是渣男。不過，網友還是有理智，認為根本是爆料網紅編造，只是為了炒話題。
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爆料者並沒有公佈被搭訕的女網友名字，網友認為只是要炒話題的惡意謠言，不少粉絲更覺得應該要遏止這樣亂炒話題的行徑。但也有網友認為，如果是真的，金秀賢的人設就崩塌了。
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