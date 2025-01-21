學佛男星捲入殺人案三度作證　妻子首度出庭　意外證實已婚

台灣蔡姓女子去年7月格美颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，台北地檢署偵辦命案，已陸續羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子，及暢銷作家王薀，20日台灣藝人李威第三度遭約談到案作證，意外的是李威妻子也首度以證人身份出庭作證，證實李威已婚身份，兩人隔離訊問，協助釐清相關案情。



台灣藝人李威（視覺中國）

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蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，非吳姓女住持等人聲稱是自虐造成，聲押吳女3人獲准。



檢警調查時蔡女家屬提及64歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，檢方根據家屬提供照片，懷疑蔡女生前向王薀學佛，且逐一比對案發當時讀書會監視器畫面，發現王薀在現場，認定涉案重大，且極可能是幕後藏鏡人，本月7日指揮北市警方拘提，9日聲押禁見獲准。

李威出道初期以台劇《吐司男之吻》走紅。（《吐司男之吻》劇照）

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據調查，王薀為精舍精神領袖，對核心信徒「說話很直接」，對一般信徒則客氣隨和；案發當日，茶室讀書會現場發生口角細故，有人用腳踢死者跪下，還拉衣領等粗魯動作，王薀在場疑默許一切發生，檢方查出他就在現場不排除是幕後藏鏡人。



檢方追查案件追查是否有人教唆，犯後是否商量脫罪等，李威為王薀信徒，案發後疑曾建議止損在吳姓女住持等人，不要公開王薀身份，避免影響團體形象。檢方今年1月10、13二度傳訊藝人李威作證，訊後請回，20日再度傳喚李威與妻子於下午3時許到案說明，李威面對媒體沒有說明，與妻子快步進入偵查庭，檢方使用一間偵查庭，隔離訊問，目前仍訊問中。

北市精舍命案已羈押4人，藝人李威今第三度到案作證不發一語。（聯合報授權使用／記者蕭雅娟攝）

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