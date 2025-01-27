TVB兩帝一后大馬迎新春　林夏薇恨演臥底與譚俊彥陳山聰同劇鬥戲

TVB藝人陳山聰、林夏薇、譚俊彥日前代表TVB飛往大馬出席一連三個活動迎新春，首先出席位於大馬Pavilion KL舉辦的“視帝視后見面會”，現場擠滿人潮，場面非常熱鬧。

席上，陳山聰、林夏薇、譚俊彥大讚馬來西亞的觀眾很熱情，三人表示很開心能夠趁著農曆新年前來大馬跟大家見面迎新春，令他們真正感受到馬來西亞濃厚的新年氣氛。 三人在見面會上除了劇透接下來有份參與的劇集，同時也趁機感謝觀眾多年來的愛戴及支持。

陳山聰表示很感謝觀眾的支持，令到他有份主演的劇集《反黑英雄》受到廣大觀眾熱烈追捧，成功於今年TVB《萬千星輝頒獎典禮》中贏得「最佳劇集」獎項。他表示，去年有許多好劇上演，每部都很出色，因為得到觀眾的大力支持，才讓《反黑英雄》一舉拿下多個獎項，包括:「最佳男主角」、「最佳男女配角」等。

三位視帝視后的魅力無法擋，當天的購物商場擠滿人潮就是爲了親睹他們的迷人風采。

陳山聰更透露，如無意外今年他和張振朗主演的《奪命提示》將會播出，「這部劇集有我們雙視帝演出，有很多打鬥場面，這個題材還蠻新鮮的，大家敬請期待。」

去年《黑色月光》劇集播出後，林夏薇挑戰飾演反派的「卓慧雲」一角，她分享說，身為演員最希望是有新的突破，感恩有這樣好的角色讓她發揮，「我覺得最感恩的是，反派角色會令觀眾討厭，但是這次觀眾沒有罵我，反而會去理解我為何會這樣」。

林夏薇2024年升級當老闆娘開設自定家品牌的珠寶店，被問到如何分配時間？她說：「2024年我有很多的收穫，除了有不同的劇集角色得以嘗試發揮，也創辦了自己的品牌，我覺得生意和角色可以相通的，比如卓慧雲這個角色，在《黑色月光》裡，我用了自己品牌的飾品，把林夏薇平時的穿戴融入在卓慧雲身上，希望給觀眾帶來一份新鮮感。」

.譚俊彥演唱《只因深愛你》時說，哪一邊叫得最大聲就走過去哪裏唱歌。他說一直很喜歡這首歌曲，同時也希望以後有更多機會演唱主題曲給大家聼。

此外，譚俊彥透露，去年剛完成《麻雀樂團》的拍攝，故事內容有講述親情，他本身就喜歡家庭類的劇集，希望屆時播出後大家能夠看得開心。而他有份參演的《新聞女王2》也即將在新年後開拍，惟目前很多東西都屬於保密階段，相信故事內容會更加精彩。

難得三位視帝視后來到大馬宣傳，問到三人會否想合作拍劇？他們也想有這個機會同台演出，林夏薇表示：「我們真的有討論過，我自己想要嘗試做臥底，因為我過去大都是演好人的角色，做臥底可以是好人也可以是壞人，有更多挑戰性。陳山聰說想嘗試演賣魚佬角色，「想要站在街上擺攤賣魚，感覺很不錯。」

三人在見面會上除了和粉絲互動玩遊戲，並在現場各自演唱一首歌曲，陳山聰和譚俊彥還特地走下台與觀眾近距離接觸打招呼，把現場氣氛推到最高點。林夏薇甜美的歌聲也讓觀眾聽得入神。

此外，在見面會上，《中年好聲音3》大馬參賽者暨馬來西亞TVB藝人 Alan 蕭偉倫、Seven劉家溢、Catherine何平秋、Rax王鄭浚仁及Andy劉傳民等專業唱將輪番上台演唱，成功炒熱現場氣氛。

.當天凡簽購TVB Anywhere不但能拿到藝人的簽名照片，還可以和三位藝人一起合照。

在第二場的Sunway Velocity Mall “TVB粉絲見面會”上，同樣吸引了一大批粉絲來到現場，當三人被問到今年有什麽個人計劃？陳山聰表示除了拍劇之外，去年在香港開了個人音樂會，接下來也會繼續舉行。並問現場粉絲如果他過來大馬開音樂會他們會否支持？結果聽到全場粉絲大聲回應“會”之後，他說自己的信心大增了。譚俊彥則透露自己會有一首新歌，不過歌曲的另一半靈魂人物胡定欣可惜不在現場，但他希望下次有機會和定欣一起來大馬演唱給大家聽。林夏薇則表示希望今年自己有份參演的劇集及自己的生意均滿堂紅及大賣！

接著譚俊彥、林夏薇、陳山聰舉行”綫上見面會”，這綫上見面會是TVB Anywhere付費會員的專屬福利。 TVB Anywhere 除了有4萬個小時的節目内容，還有一連串的獨家優惠、精美禮物、免費入場券和專屬福利，而這次的綫上見面會更送出TVB 月曆、TVB限量版紅封包和TV Buddy鑰匙扣福袋等。

綫上見面會一開始，三人即哄閙起來，當他們自我介紹時，譚俊彥竟然調皮介紹自己為林夏薇，林夏薇則介紹自己為卓慧雲，陳山聰則説他是譚俊彥，過後三人更笑成一團!

對於未來最想挑戰的角色，譚俊彥即衝口而出說想演林夏薇的爺爺，後來才解説即穿越劇吧！這時陳山聰又說想演林夏薇的孫子，從他們的交談過程中不難發現他們之間的感情真的很好!

最後送上TV Buddy給三位藝人，他們都非常開心呢！譚俊彥笑言拿回去給老婆和兩個孩子，自己就沒有了。

主持也問他們最想合作的藝人，譚俊彥直言是汪明荃，一直以來他都很欣賞汪阿姐，還呼籲大家一定要記得收看年初一的賀歲特備節目，因爲阿姐的一身紅色服飾非常漂亮。林夏薇坦言最想合作的藝人是呂良偉，畢竟這件事也說了很久，且這個組合也相當新鮮，相信觀眾也非常期待。陳山聰則表示真的很想和兩位一起合作，因為真的相隔太久沒合作了，最後一次和譚俊彥合作是《十八年後的終極告白》；林夏薇則是《乘勝狙擊》。

農曆新年即將來臨，問起如何度過農曆新年？譚俊彥又跟林夏薇開玩笑說要天天去她家拿紅包。林夏薇表示農曆新年是一個中國的傳統節日，於每年她會貼揮春和佈置家居，這次工作後回去要立刻封紅包了，因爲有很多人來找她拿紅包。接著譚俊彥補充說看過一部電影的情節說來馬來西亞影全家福，覺得十分溫馨，所以他也希望能實現。陳山聰工作結束後就要趕回去吃團年飯和湯圓，他說自己找了一家很有名的湯圓，林夏薇聽罷立刻説仔他來拜年的時候記得帶湯圓來啊！