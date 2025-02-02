新生代AV女神正式宣佈引退！因「一事」萌退意 未來主攻網紅市場
撰文：聯合新聞網
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25歲的日本AV女優小宵虎南，有着傲人的H級罩杯，還被封為「新生代神乳」，不過近半年來她未推出新作品，且也從事務所C-more官網中消失，外界都在猜測她可能要引退，而2月1日她在YouTube頻道上發影片證實要退出AV界。
小宵虎南在影片中證實退出AV界，更提到2024年12月她用心經營的TikTok帳號，遭到官方永久紅標封號，而事務所沒能即時幫忙處理，這成為要離開事務所的原因之一，她也談到從2024年秋天以來就沒有新作品推出，本來想要與經紀公司續約，但發生了社群帳號的事件後，就讓她下定決心不再簽約。
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對於未來的規劃，小宵虎南表示不會再拍AV，將把重心移往YouTube頻道經營，目標定在100萬訂閱數，而她的Fan Club之後會陸續推出探訪溫泉、桑拿等付費影片，她喜愛的Cosplay、DJ的活動也還是會繼續參與。
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小宵虎南Instagram靚相
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