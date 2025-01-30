周杰倫農曆新年分享與昆凌及周媽媽合照　IG暗藏「藏頭詩」放閃

天王周杰倫2015年和昆凌結婚，育有2女1子，一家5口生活幸福甜蜜，兩人總是在各種紀念日和節日在社群平台「放閃」。29號大年初一，周杰倫也携愛妻和媽媽向大家拜年，還特意寫了「藏頭詩」做新年賀詞。



周杰倫昆凌總是在各種紀念日和節日在社群平台「放閃」。（IG@jaychou）

周杰倫携愛妻和媽媽向大家拜年，還特意寫了「藏頭詩」做新年賀詞。（IG@jaychou）

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29號大年初一，天王周杰倫在IG曬出與昆凌以及周媽媽葉惠美的合照，並配文「周遊四海昆仲添，杰氣凌雲迎新年，倫理馨香慶團圓，賀歲春暖福滿延」，巧妙「藏頭詩」每一句的第一個字加起來為「周杰倫賀」，周杰倫還發揮自己的才情，特意把愛妻昆凌的名字也藏進賀詞中，可見夫妻感情深厚。

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周杰倫和昆凌夫妻2人在合照中，皆身穿相當應景的紅色衣服，笑容滿面，昆凌綁著高馬尾，斜肩設計洋裝，露出半邊香肩，性感中又不失優雅，周董身穿紅色大衣帥氣逼人，中間的周媽媽則是圍著保暖拼色圍巾，站在兩人中間，隔著螢幕都能感受到一家人溫馨幸福氛圍。

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貼文曝光後，湧入許多粉絲留言祝福：

「藏頭詩！祝哥新年快樂，萬事皆如意」、「藏頭詩！周杰倫賀！祝福大家的詞寫得好，是新歌嗎？」、「連拜年都在放閃，新年快樂」、「新年快樂，哥，你好紅啊！」、「新年快樂偶像！！」、「哥，第一張是開了美顔嗎？」.



此外，有粉絲注意到，周杰倫粉絲追蹤數即將突破一千萬，幽默留言「IG要破 1000 萬了，有福利送大家嗎？」；也有不少粉絲在留言區敲碗新專輯、新單曲；此外，還有粉絲相當有才，回贈了一首「藏頭詩」給周杰倫。

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