女神減肥成功「瘦掉11公斤」秀自拍照竟遭韓媒嘲笑：臉又不一樣了

韓國女團2NE1目前正展開慶祝出道15週年的全球巡迴演唱會，2月即將去台灣。暌違多年再度展開活動，外界自然也關注團員們的現況，尤其主唱朴春不論是身材、臉蛋都常成討論話題，日前她還在節目上透露自己6個月內成功砍肉11公斤。25號朴春分享人在國外的近況照，只是韓媒一看又不禁開酸：「認不出來。」



韓國女團2NE1目前正展開慶祝出道15週年的全球巡迴演唱會（IG@newharoobompark）

25號朴春分享人在國外的近況照，只是韓媒一看又不禁開酸：「認不出來。」（IG@newharoobompark）

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朴春日前在Instagram分享在泰國曼谷的照片，只見她身穿黑衣、躺在沙發上自拍，拋媚眼的模樣也十分可愛。韓媒《體育朝鮮》雖先稱讚她似乎是因為減了11公斤而讓下巴線條變得更V、更尖，但同時也大剌剌下標：

「朴春的臉又不一樣了，成功減重11公斤後都認不出來了呢。」



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2NE1目前正在舉辦出道15週年巡迴演唱會，這也是她們相隔8年再合體。除了2月的台灣場活動，4月12日、13日也將在韓國舉辦安可演唱會。不過就在去（2024）年9月還在籌備演唱會的期間，朴春曾在Instagram發文暗示李敏鎬是自己老公，一度引發騷動。雖然朴春事後緊急澄清「雙方沒有交往」，但也不少人擔心她的狀態。

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