49歲萬人迷拍攝內褲廣告秀完美腹肌 劇情反成網民焦點：太搞笑
撰文：聯合新聞網
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49歲「萬人迷」碧咸（David Beckham），最近拍了服飾內褲廣告，大秀超完美的冰塊腹肌，最近完整版廣告曝光，他化身007一樣的特務，回到家中開始脫下帥氣西裝，只穿著一條內褲在家中走動，窗外的鄰居不論男女都忍不住偷窺。
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碧咸不僅只穿內褲大秀好身材，最後還直接全裸洗澡，翹臀也大放送，但網友則搞笑表示：
「為何廣告中間他要穿著內褲打桌球」、「穿內褲吃麥片是什麼意思」、「天哪，這太搞笑了，脫掉褲子快速打一場桌球、吃點麥片」
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但也有網友說：
「不管劇情只要養眼就好！」
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