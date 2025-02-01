49歲萬人迷拍攝內褲廣告秀完美腹肌　劇情反成網民焦點：太搞笑

49歲「萬人迷」碧咸（David Beckham），最近拍了服飾內褲廣告，大秀超完美的冰塊腹肌，最近完整版廣告曝光，他化身007一樣的特務，回到家中開始脫下帥氣西裝，只穿著一條內褲在家中走動，窗外的鄰居不論男女都忍不住偷窺。



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49歲「萬人迷」碧咸（David Beckham），最近拍了服飾內褲廣告，大秀超完美的冰塊腹肌。（Youtube@BOSS）

他化身007一樣的特務，回到家中開始脫下帥氣西裝。（Youtube@BOSS）

碧咸不僅只穿內褲大秀好身材，最後還直接全裸洗澡，翹臀也大放送，但網友則搞笑表示：

「為何廣告中間他要穿著內褲打桌球」、「穿內褲吃麥片是什麼意思」、「天哪，這太搞笑了，脫掉褲子快速打一場桌球、吃點麥片」



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但也有網友說：

「不管劇情只要養眼就好！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】