79歲資深藝人二度中風 首度披露病況 有感而發︰身體是革命本錢
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
79歲凌峰是80年代的台灣知名主持人，近年在泰國清邁定居。不過他在2024年12日卻驚傳2度中風，之前回台灣檢查左邊行動較為不便，需要有人在旁幫忙，台灣優質生命協會祕書長紀寶如證實凌峰二度中風，但她表示凌峰沒事，正在復健。
【圖輯】點圖放大看更多凌峰照片👇👇👇
+8
他因為身體狀況關係，從去年8月就未更新動態，本月28日小年夜首度親自對外坦露病況。凌峰坦言，這次住院治療算是一次大修理：
「醫生們天天把我當作高精密儀器來調試，左修右調比跑車保養還要精細。」
他也在社群和大家喊話：
「身體是革命的本錢，大家一定要記住，千萬別等到壞了才修，平時就得做好保養。放心！凌峰大哥很快就會滿血復活，和大家再續精彩。」
【相關圖輯】中風｜親人中風後該如何照顧？5要點恢復患者自信減輕照顧者壓力（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
「超有觀眾緣男星」竟是恐怖雙面人？女編導淚揭遭辱罵毆打2小時男星開簽唱會被批「看似趕收工」10秒互動片惹公關災難 二度道歉男星「希望中居正廣不要引退」盼加害者能獲救助 火速刪文道歉學佛男星捲入殺人案三度作證 妻子首度出庭 意外證實已婚中居正廣涉性侵｜女主播揭性招待內幕 全裸男星向她招手當場崩潰男星捲殺人案被傳喚作證 昔日組男團出道做偶像 舊隊友回應事件
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】