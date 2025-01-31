79歲資深藝人二度中風　首度披露病況　有感而發︰身體是革命本錢

79歲凌峰是80年代的台灣知名主持人，近年在泰國清邁定居。不過他在2024年12日卻驚傳2度中風，之前回台灣檢查左邊行動較為不便，需要有人在旁幫忙，台灣優質生命協會祕書長紀寶如證實凌峰二度中風，但她表示凌峰沒事，正在復健。



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他因為身體狀況關係，從去年8月就未更新動態，本月28日小年夜首度親自對外坦露病況。凌峰坦言，這次住院治療算是一次大修理：

「醫生們天天把我當作高精密儀器來調試，左修右調比跑車保養還要精細。」



凌峰寫春聯賀新年。（抖音截圖）

79歲凌峰是80年代的台灣知名主持人，近年在泰國清邁定居。（抖音截圖）

他也在社群和大家喊話：

「身體是革命的本錢，大家一定要記住，千萬別等到壞了才修，平時就得做好保養。放心！凌峰大哥很快就會滿血復活，和大家再續精彩。」



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