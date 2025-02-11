大S去世｜S媽喪女後FB首發聲 白頭人送黑頭人：把悲傷留給自己
撰文：聯合新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驟逝，S媽（黃春梅）承受白頭人送黑頭人之痛，S媽在喪女後凌晨首度在Facebook發文，寫下「把悲傷留給自己」，並上傳陳昇的「把悲傷留給自己」MV，她並在留言區寫：「無故的愛上這首歌，早就為我寫好的！」網友紛紛安慰「人生無常，請保重」、「我們都愛你，不要獨自哀傷」，S媽更痛心表示「我越了解越痛苦」，讓網友相當不捨。
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