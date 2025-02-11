大S去世｜S媽喪女後FB首發聲　白頭人送黑頭人：把悲傷留給自己

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驟逝，S媽（黃春梅）承受白頭人送黑頭人之痛，S媽在喪女後凌晨首度在Facebook發文，寫下「把悲傷留給自己」，並上傳陳昇的「把悲傷留給自己」MV，她並在留言區寫：「無故的愛上這首歌，早就為我寫好的！」網友紛紛安慰「人生無常，請保重」、「我們都愛你，不要獨自哀傷」，S媽更痛心表示「我越了解越痛苦」，讓網友相當不捨。



【相關圖輯】大S徐熙媛流感肺炎去世｜台醫揭「白肺」可怕之處：被痰活活淹死（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【相關圖輯】大S去世｜網傳5大謠言稱汪小菲是真愛 S媽：這3年才是最快樂時光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【相關圖輯】S媽淚揭汪小菲3大罪狀 尚欠大S上億台幣 共同戶口8千萬亦被領走（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

「快打旋風」本田驟逝！心臟病發愛子證實：已在天堂

「流氓」詹懷雲大崩壞！浪子秀冰塊壯肌 慘遭納豆痛批

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】