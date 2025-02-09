大S去世｜Makiyo、阿雅親友們齊聚大S家 小S堅強面對姐姐遺願
撰文：中天新聞網
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女星大S（徐熙媛）春節期間到日本旅遊，因感染流感併發肺炎驟逝，享年48歲。8日是大S頭七，也是她與具俊曄結婚3週年紀念日，其好友邱瓈寬（寬姐）、Makiyo及阿雅等人齊聚大S家，Makiyo透露：「我有盡量守住大S姐姐願望。」
根據《三立新聞網》報導，Makiyo表示，她一到大S家就先抱抱小S，感覺她看起來更瘦了，並透露小S雖然崩潰，但還是很堅強大家一起吃水果、喝香檳懷念，
「我有盡量守住大S姐姐願望，不要掉眼淚，但氣氛還是悲傷，感受到對徐家人的傷非常大。」
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至於小S有希望親友做些什麼完成大S遺願嗎？Makiyo透露：「她非常了解大S姐姐，所以一定會給大S姐姐最好的方式。」而當時具俊曄也在場，Makiyo感性表示，很謝謝具俊曄陪伴他們最愛的S姐姐。
根據《壹蘋新聞網》報導，8日下午大約2點，S家親友帶了蛋糕前來，2月8日是大S過世後的頭七，也是與具俊曄結婚3週年的日子，S家並非以頭七，而是以結婚3週年的名義，邀請好友們到大S家相聚。
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