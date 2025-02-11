傳大S樹葬「將被挖出丟焚化爐」台殯葬處回應揭骨灰真正處理方式

【大S徐熙媛去世／離世】大S日前猝死，家屬為她選擇樹葬回歸自然，顯見近年環保葬風氣愈來愈盛。不過近日卻有台灣殯葬業者爆料，直指樹葬後骨灰因不易自然分解，幾年後骨灰就得挖出來丟焚化爐。對此，台北市殯葬處回應了！



大S日前猝死，家屬為她選擇樹葬回歸自然，顯見近年環保葬風氣愈來愈盛。（視覺中國）

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台北市殯葬處昨（10）日在官網貼出公告，並否認外界傳聞。公告中強調，「以北市作法為例，參加環保葬之骨灰，火化後皆須經再研磨，以更小的分子狀態埋入土壤或拋灑於海中」，且「本市樹、花葬園區採分區輪用制，透過劃分不同區域，輪流開放使用與進入養護，另每月派員定期噴灑溶磷菌、覆蓋培養土以幫助骨灰逐步分解」。

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此外，台北市殯葬處也解釋，如遇葬區滿葬將會進入養護期約2年左右，並視養護情形評估是否再次開放使用，以達葬區永續循環再利用，絕無「將骨灰挖出送焚化爐」之情事。

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